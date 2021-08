Dramaturgové festivalu vždy každý rok divákům nabízí známá jména country, folkové, trampské i bluegrassové scény. Letos to budou například Věra Martinová, Pavel Žalman Lohonka, Poutníci, Malina Brothers či Karel Kahovec a George & Beatovens.

Kromě nich se ale pořadatelé představí i řadu méně známých či regionálních kapel, které se ve sledovaném hudebním žánru pohybují. Již v pátek to bude například formace Šli náhodou kolem ze Vsetína, která zahájí program na scéně Letní kino.

„V kapele působí známí vsetínští muzikanti, kteří budou divákům jistě povědomí z jiných seskupení, avšak v této sestavě se zaměřují na tradiční bluegrass,“ uvedla za organizátory festivalu Petra Vaňková.

Uskupení Šli náhodou kolem vzniklo před lety na jedné z každoročně pořádaných bluegrassových dílen v Hustopečích u Brna, jeho lídrem je Ondřej „Bob“ Vaněk a většina členů se postupně obměňuje – odtud také název.

Po této kapele vystoupí folková skupina Špunt z Přerova pravidelným návštěvníkům Westernu a trampských festivalů na Moravě také známá. Základ skupiny, jejíž (trampské) začátky spadající do 80. let, tvoří dvojice Miloš Dohnal a Jaroslava Ludvová.

V měsících pauzy sice nemohli oslavit své 35. výročí, ale vydali úspěšný videoklip a zabodovali také ve známé soutěžní přehlídce Porta (nově v on-line prostředí). Skupina získala první místo v interpretační soutěži i v hlasování diváků.

Country bál pod širým nebem

Domácí pořádající kapela Gympleři Vsetín zahájí páteční country bál pod širým nebem a vystoupí také v sobotním programu. Kapela využila dobu bez koncertování k doplnění a obnově repertoáru.

Vytipované songy byly obdařeny českými texty, o což se postarali členové a přátelé kapely, a uskupení napjalo své síly, aby nové písně nazkoušeli a natočili. S novým albem se Gympleři pochlubí právě na Starém dobrém westernu.

Sobotní program na scéně Kemp Ranč zahájí v 9.30 uskupení The Addams Sisters z Moravičan. Jádro kapely tvoří dvě sestry: dcery známého severomoravského propagátora folkové a bluegrassové muziky Janka Adamce, pořadatele přehlídek a kapelníka skupiny A. M. Úlet.

Všechny tři členky uskupení – Markéta, Magda a Kristýna – mají za dobu svého účinkování na hudební scéně na kontě stovky koncertů. Na festivalu na Bystřičce budou ale poprvé.

Po nich na scéně Kemp Ranč Bystřička, něco málo před 11 hodinou, vystoupí kapela Jack's Band. Zlínští bluegrassoví nadšenci kolem Zdenka Šindlera a zvukaře Jirky Elgera jsou zaměření na tradiční bluegrass a návštěvníkům Starého dobrého westernu nejsou neznámí.

Hraje se až do neděle

Loučení s letošním ročníkem festivalu se odehraje třetí festivalový den – v neděli – na scéně Kemp Ranč pod přehradou Bystřička. Dopoledne se představí například odstřílená folkrocková partka Jamtour z Kroměříže, jejímž základem jsou manželé Štěpánovi. Po nich třídenní hudební maraton ukončí přerovská kapela Freďáci.

„Kapela působí od roku 2008 okolo Dušana a Pavly Kudělkových, kteří jeli za hudbou svého srdce na několik let do USA, kde pracovali, muzicírovali a také se hudebně vzdělávali. V jejich podání se můžeme těšit na klasickou původní country říznutou do bluegrassu,“ říká dramaturg festivalu Jan Gottfried.

Festival Starý dobrý western začínal kdysi jako jednodenní přehlídka místních kapel. Velmi rychle se ale rozrostla v jeden z největších festivalů zaměřených ryze na country hudbu a příbuzné žánry.

„Za více než dvacet let zde vystoupila celá řada legend, z nichž mnozí už nejsou mezi námi. A dále řada špičkových hudebníků ze zahraničí, dokonce i z ‚kolébky country‘ – z Ameriky,“ připomíná Martin Kožich, jeden ze zakladatelů festivalu a jeho dlouholetý dramaturg.