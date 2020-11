V nejužší nominaci bude o Thálii bojovat Jitka Hlaváčová za roli Kostelničky v Její pastorkyni, stejně jako Tomáš Šulaj za roli Billyho Flynna v Chicagu.

V širší nominaci zabodovala ještě Pavlína Hejcmanová jako Velma Kellyová v tomtéž muzikálu.

Už druhou Cenu Thálie v oboru muzikál má šanci získat Tomáš Šulaj. Jednu si hýčká doma, a to za roli Jerryho v muzikálu Donaha! z roku 2005. Nyní odbornou porotu zaujal coby bezskrupulózní advokát Billy Flynn ve slavném Chicagu.

„Při každé nominaci zažiju velkou euforii a vždycky mě nabije optimismem, že to asi dělám dobře,“ říká Tomáš, který je na Cenu Thálie nominován počtvrté. Třikrát pod hlavičkou Slováckého divadla (kromě výše zmiňovaných ještě za inscenaci Kříž u potoka a roli Ambrože Potockého, 2018), počtvrté když hostoval v Národním divadle Brno v inscenaci Je třeba zabít Sekala v roli Jury Barana.

Jitka Hlaváčová se už dvakrát dočkala širší nominace na Ceny Thálie v kategorii činohra. O ocenění nejvyšší se bude ucházet poprvé.

„Když jsem se to dozvěděla, vyhrkly mi slzy do očí a dlouho jsem plakala. Vnímám to jako ocenění nejen pro sebe, ale i pro kolegy a samozřejmě pana režiséra Michala Zetela. Už jen to, že nádherná role Kostelničky přišla v mých 38 letech, je samo o sobě neskutečné. Každá nominace a cena je pro mě velká čest, ale za Thálii, nejvyšší herecké ocenění u nás jsem opravdu šťastná,“ raduje se Jitka Hlaváčová.

Mezi deset nejlepších muzikálových hereček patří i Pavlína Hejcmanová. Hereckou asociaci zaujalo její ztvárnění Velmy Kellyové v muzikálu Chicago režisérky Lindy Keprtové.

„Když jsem si tu zprávu přečetla, zařvala jsem tak, že se syn Kubíček vedle mě rozplakal. Musela jsem ho utěšit čokoládou, která ho zajímala víc než celá moje nominace,“ směje se Pavlína Hejcmanová.

Vítězové Cen Thálie budou známi v sobotu 14. listopadu. Vzhledem k aktuální situaci se nominovaní nesejdou v Národním divadle v Praze, slavnostní večer bude probíhat online.

Slovácké divadlo se zatím pyšní dvěma Tháliemi, kromě Tomáše Šulaje ji za titulní postavu v tragikomedii Harold a Maude získala i oblíbená Květa Fialová.