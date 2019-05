Soutěž o nejlepší valašský sýr se uskuteční v sobotu 18. května ve Spa hotelu Lanterna. Letošní ročník je již devátý v pořadí. Akce je oblíbenou příležitostí k prezentaci výrobců sýrů z Valašska.

Jejich produkty hodnotí porota, o jedné z cen rozhodují také návštěvníci. Soutěžní ochutnávka se vstupem zdarma probíhá od 11 do 14 hodin. Během dne zahraje cimbálová muzika a sommeliéři lidem poradí, jak chuť sýrů podtrhnout správně zvolenými víny.

Na terase nedalekého Wellness hotelu Horal bude ve stejný den od 11 do 16 hodin připraveno Zahájení grilovací sezóny s nabídkou grilovaných specialit, vín, novinkových zmrzlin a dezertů.

Atmosféru podbarví cimbalistka Bronislava Dočkalová. V nabídce grilovaných specialit bude například jelení burger, jehněčí hřbet, králičí filety nebo klasika – vepřová krkovička. Terasa u Horalu je oblíbeným výletním cílem turistů a cyklistů.

Od 17 hodin si ve Spa hotelu Lanterna přijdou na své milovníci humoru při besedě s Radimem Uzlem, známým sexuologem a soudním znalcem, který je známý i jako vtipný vypravěč. Návštěvníky pobaví Veselými příhodami z ordinace i soudní síně. Na setkání jsou k dispozici poslední volné vstupenky.

Neděle 19. května bude v Resortu Valachy zasvěcena rodinám s dětmi. Tradiční Zábavná neděle (nejen) s golfem nabídne příležitost vyzkoušet si různé sportovní aktivity na Golfovém hřišti Horal. Pro návštěvníky bude připravena nenáročná trasa s různými hrami a úkoly se startem a cílem u hotelu Horal.

Při plnění úkolů si účastníci zkusí golf s klasickými i speciálními dětskými holemi pod vedením zkušených golfistů, ale také třeba brazilské jiu-jitsu, parkour, koloběžky nebo práci saunérů z Wellness Horal, pod jejichž vedením se naučí točit a mávat ručníkem jako při saunových rituálech.

Nebude chybět ani oblíbený koutek deskových her Mindok a edukativních her GoGEN Maxipes Fík, Coqui hraní či oblíbená tombola. Zájemci mohou na trasu vyrazit kdykoli od od 10 do 12:30 hodin. Více informací: www.valachy.cz