Zlínský kraj - Máte chuť na dobré víno nebo si snad zatančit na krojovaném bále? Pokud ani jedno z toho, můžete slavit se Sokolem nebo se třeba už pomalu chystat na svátek svaté Kateřiny. Deník tradičně přináší vybrané tipy, kam zajít o nadcházejícím víkendu ve Zlínském kraji.

MIG 21 | Foto: DENÍK/Alexandr Vanžura

Polyfunkční dům v Drslavicích otevře i Petr Bende

Kdy: sobota 16. listopadu v 16.30 hodin

Kde: polyfunkční dům v Drslavicích

Koncert Petra Bendeho s cimbálovou muzikou Grajcar doprovodí slavnostní otevření polyfunkčního domu v Drslavicích. To se uskuteční v sobotu 16. listopadu v 16.30 hodin. Koncertem však hudební vystoupení nekončí, volná zábava bude spojená s produkcí taneční hudby. Příchozí si budou moct samozřejmě objekt prohlédnout. Najdou v něm především sál se špičkovým sportovním povrchem pro veškeré typy halových sportů a restauraci.

V Hulíně okoštují moravská vína

Kdy: sobota 16. listopadu od 15 hodin

Kde: Kulturní klub Hulín

Až dvacet vinařů se představí o víkendu na tradičním listopadovém koštu vína v Hulíně. V ceně padesátikorunového vstupného je košt čtyř vzorků moravských vín a katalog.

Akce začne v sobotu od patnácti hodin v sále Kulturního klubu Hulín. Odpolednem provede sklepmistr Zámeckých sklepů Strážnice a o hudební doprovod se postará cimbálová muzika.

„K ochutnání bude dvaapadesát vzorků od asi dvaceti vinařů. K poslechu budou hrát studenti z kroměřížské konzervatoře," upřesnil ředitel Klubu kultury Hulín Libor Pecháček.

Vsetíňané se sejdou na happeningu k 17. listopadu

Kdy: neděle 17. listopadu od 15 hodin

Kde: u památníku obětem totality v Panské zahradě ve Vsetíně

Druhý ročník neformálního happeningu u příležitosti výročí událostí 17. listopadu 1989 pořádá nadcházející neděli radnice ve Vsetíně. Setkání obyvatel města se uskuteční u památníku obětem totality u vstupu do parku Panská zahrada v centru města.

Lidé budou mít příležitost zavzpomínat společně na dobu sametové revoluce a své vzpomínky také veřejně přednést. „Žáci vsetínské základní umělecké školy vystoupí s připraveným představením. Pro všechny příchozí bude připravený teplý čaj, příležitostné noviny a odznaky," doplnila ještě mluvčí vsetínské radnice Jana Čadová.

Setkání k výročí Dne boje za svobodu a demokracii se koná v Panské zahradě ve Vsetíně už tuto neděli od patnácti hodin.

V Kroměříži oslaví Sokol 115. výročí

Kdy: sobota 16. listopadu v 15 hodin

Kde: sokolovna v ulici 1. máje, Kroměříž

Sokolská župa hanácká v Kroměříži chystá na sobotu velké oslavy. Při příležitosti 115. výročí svého založení pořádají pro veřejnost Tělocvičnou akademii. „Na programu budou ukázky sletových skladeb, cvičení s dětmi a další vystoupení," upřesnila starostka Sokolské župy Hanácké Ivana Zavadilová.

Program začíná v 15 hodin odpoledne v sále sokolovny na ulici 1. máje v Kroměříži.

Otrokovická Beseda zve na Telegraf

Kdy: pátek 15. listopadu od 19.30 hodin

Kde: velký sál Otrokovické Besedy

Bluegrassová formace Telegraf z Uherského Hradiště už odehrála nejeden country bál. Dnes si ji budou moci zájemci poslechnout také v Otrokovicích, kde zahraje večer v Otrokovické Besedě. „Přijďte si vyzkoušet jednoduché a zábavné country tance," zvou pořadatelé. Vstup na akci je sto korun.

(Pred)Katerinský porad v Boršicích

Kdy: sobota 16. listopadu v 19 hodin

Kde: kulturní dům v Boršicích u Blatnice

Přechodovou akci s netradičním názvem (Pred)Katerinský porad uspořádají v sobotu 16. listopadu od 19 hodin v kulturním domě v Boršicích u Blatnice členové pěveckého sboru Boršičané.

Milovníci folkloru se můžou těšit na vystoupení Mužáků z Lužic, hodové chasy z Lužic, MPS Kunovice či Babul z Vřesovic. K tanci i poslechu budou hrát dechové hudby Nivničanka nebo Boršičané a cimbálová muzika Pajtáš. Návštěvníci jsou také srdečně zváni na besedu u cimbálu, která následuje hned po programu.

Děti si zatančí na krojovaném bále v Lidečku

Kdy: neděle 17. listopadu od 13.30 hodin

Kde: Kulturní dům Lidečko

Pro děti, ale také pro dospělé bude v neděli v Kulturním domě v Lidečku připraven už čtvrtý ročník Dětského krojovaného bálu. Součástí zábavného odpoledne bude kromě tance i bohatá tombola.

„Děti mají oblečené kroje a tančí specifické valašské tance. Odpoledne začne tradiční polonézou. Celé jsme to pojali jako přípravu na Valašské bály pro dospělé," informovala jedna z organizátorek akce Vladislava Bystrá.

Přijít pobavit se a zatancovat si můžou i děti bez kroje. „Aby se jen netancovalo, připravili jsme i několik soutěží," doplnila Vladislava Bystrá. K tanci zahraje cimbálová muzika Lidčan.

Bál pořádá Malý Valášek z Lidečka a Valášek z Horní Lidče. Vstupné na akci je dobrovolné.

MIG 21 to rozpálí v Golemu

Šňůra Tour je název turné, s nímž vyrazila začátkem října formace MIG 21 po českých městech. Zítra dorazí Jiří Macháček s kapelou do Zlína, kde zahraje v Golem klubu.

Kdy: 16. listopadu, Golem klub Zlín

MIG 21 vydávají nový singl Mávej doprovázený videoklipem. Návštěvníci koncertů se mohou těšit nejen na novinkovou scénu a nové kostýmy, ale i na řadu písní, které zazní v úplné premiéře, a předznamenají tak novou desku anoncovanou pro podzim příštího roku.

„Mávej není nová věc, je to stará dobrá Sinatrova My Way s českým textem, kterou už dva roky hrajeme, ale teprve letos jsme se rozhodli ji dodělat i ve studiu a natočit k ní klip a podle toho ji hrát. Tím je, snad dá se říci, jakože nová, ale máme vedle ní už i čerstvější kusy," komentuje novou desku Jiří Macháček

Jak vypadá scéna a kostýmy Šňůra Tour 2013? „Je nová, i kostýmy jsou nové, jelikož ty staré jsou už zatuchlé a plné cizopasníků, i když stále ještě vypadají na dálku trochu sexy, že? Letos na to půjdeme tak, že to všechno bude pečlivě šité horkou jehlou, ale tak, aby to nebylo vůbec poznat. Jak už je ostatně naším starým dobrým zvykem," vtipkuje frontman kapely.

Vstupenky stojí v předprodeji 250 korun, na místě 200 korun. MIG 21 je česká rocková hudební skupina, jejímiž členy jsou Jiří Macháček (zpěv), Pavel Hrdlička (klávesy), Jan Hladík (bicí), Tomáš Polák (kytara) a Tomáš Kurfirst (baskytara).

Po Zlínu už čekají kapelu MIG 21 jenom města Pardubice a Praha, kde svou Šňůru Tour zakončí. (hed)

