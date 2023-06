Dvacátý první ročník tradiční výstavy regionálních výtvarníků a uměleckých řemeslníků Letní iluze představí práce devatenácti aktivních autorů z Holešovska, Bystřicka a Kroměřížska, kteří vytvořili díla na zadané téma Holešov – Na rozcestí Valašska a Hané. Výstava začne 30. června a bude jí předcházet vernisáž 29. června od 17 hodin.

Holešovský zámek. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Dominik Pohludka

„Přidá se k nim dvacet jedna letošních absolventů výtvarného oboru ZUŠ Holešov a dvě žačky druhého stupně vzdělávání. Dohromady se na chodbě prvního patra zámku představí práce čtyřiceti tří autorů,“ uvedla Dana Podhajská z Městského kulturního střediska v Holešově. In memoriam budou vystaveny obrazy holešovského rodáka Karla Bubílka (*1932 – † 2022)

Účast na letošním ročníku Letních iluzí byla stejně jako loni podmíněna dodržením zadaného tématu, které volně korespouje s výstavou největších valašských malířů Valaši a Valašsko v přilehlých sálech.

„Autoři přitom měli naprosto volnou ruku v pojetí. Na výstavě se proto sešly tradiční akvarely zvlněné podhostýnské krajiny, olejomalby detailů přírody, ale také dřevořezby, dřevěné skulptury, malby do kůže nebo velmi netradiční fotografie aranžmá vytvořených ze sušených plodů posbíraných na toulkách v přírodě regionu,“ vyjmenovala Dana Podhajská.

Letní iluze budou na chodbě prvního patra zámku k vidění až do 3. září. Se zakoupenou vstupenkou na jakoukoliv jinou zámeckou výstavu nebo do kterékoliv památky jsou přístupné zdarma. Jinak lidé zaplatí 40 korun.

Letní iluze 2023



Letní iluze 2023 - plakátZdroj: se svolením MKS HolešovLetos se přihlásilo hned několik vystavujících nováčků – Anna Stanovská, Vladan Daněk, Helena Slováková, Jiřina Vrbecká, Edita Michutová, Linda Začinská a Dana Večeřová, opakovaně se vrací Anna Tatýrková, Petra Beck-Šicová, Tomáš Krejčí, Jarmila Slaninová, Ladislav Kahánek, Blanka Ševelová, Radmila Vraníková, Milan Oslzla, Šárka Andrlíková, Rudolf Seifert, Nelly Billová, po delší pauze také Robert Rohál a in memoriam již zmíněný Karel Bubílek.



Základní uměleckou školu reprezentuje 21 absolventů – Hodoušová Anna 15 let, Marko-vá Natálie 13 let, Mirynská Terezie 14 let, Nedbalová Petra 15 let, Olšáková Ema 14 let, Rygálová Terezie 14 let, Gogelová Karolína 16 let, Hejník Jan 15 let, Katrňáková Diana 14 let, Loučková Eliška 14 let, Nováková Rozálie 15 let, Sedlářová Adéla 14 let, Valentíková Veronika 14 let, Bardodějová Veronika 14 let, Kučerová Alžběta 14 let, Sklenářová Julie 14 let, Brázdilová Veroni-ka 14 let, Vedrová Karolína 18 let, Kuželová Inka 15 let, Kučerová Eliška 15 let a Ondráčková Stela 14 let.



Mladí výtvarníci se k Letním iluzím přidali jako nastupující generace. Téma si ale volili sami, a to především s cílem prokázat nabytou výtvarnou a uměleckou dovednost. Spolu s nimi budou vysta-vovat i dvě studentky druhého stupně vzdělávání, které již absolvovaly v minulých letech. Je to Gabriela Zycháčková a Anna Ela Podhajská.