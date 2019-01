Region – Mladá talentovaná hudební formace z Prahy, Mydy Rabycad, zamíří za několik týdnů na jižní Moravu. Přesněji do Břeclavi, na tamní Slavnosti břeclavského piva. Kapela složená ze čtyř muzikantů, v čele se zpěvačkou a textařkou Žofií Dařbujánovou.

Mydy Rabycad. | Foto: Archiv kapely

Není bez zajímavosti, že o 14 dní později formace zamíří na slavný britský festival Glastonbury. Na údajně největší hudební přehlídkou pod širým nebem loni zamířilo přibližně 175 tisíc návštěvníků. „Je to jako sen," nechala se slyšet Žofie Dařbujánová.

Z pódia se však návštěvníkům představí i další muzikantské hvězdy, jako Michal Hrůza, Horkýže Slíže, Walda Gang, Mydy Rabycad nebo skupina Argema. Jména dalších interpretů vzešly ze soutěže kapel, kterým vyjádřili podporu přímo fanoušci prostřednictvím zaslaných hlasů. Na pódium se tedy probojovaly kapely Sto korun, Emplane a Šroti.

Kromě muziky se příchozí mohou již tradičně těšit i na množství doprovodných atrakcí i velmi oblíbené exkurze do prostor břeclavského pivovaru.

Slavnosti se v Břeclavi konají 11. června, návštěvníci se mohou těšit na oslavu tamního piva a všeho, co s ním souvisí. Dějištěm se opět stane louka pod břeclavským zámkem v těsném sousedství pivovarského komplexu. Letos bude areál poprvé pro veřejnost otevřen od 12.00 do 1.00.

Více informací zájemci najdou na http://www.pivovarbreclav.cz/vstupenky. (poh)