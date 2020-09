Místo diváků budou kino okupovat dělníci

Ačkoliv se může zdát, že to není tak dlouho, co skončila rekonstrukce kroměřížského kina Nadsklepí, dělníci se do budovy vrátí znovu. Rozsáhlý projekt oprav zahrnuje vše od sklepních prostor až po půdu. První část rekonstrukce započne ještě letos na podzim.

Opravy Kina Nadsklepí v Kroměříži. | Foto: Město Kroměříž

Stavební práce jsou rozdělené na několik částí. „V první etapě, která bude zahájena 21. září 2020, bude provedeno otlučení stávajících cementových omítek valených kleneb v celém rozsahu sklepních prostor kina. S dokončením prací se počítá do 31. listopadu,“ uvedla Jana Gregorová z radničního odboru regionálního rozvoje. V Kroměříži odhalili pamětní desku rodákovi Robertu Landovi Přečíst článek › V dalších etapách se budou bourat stávající podlahy v šířce půl metru od stěn místností sklepních prostor, bude zajištěno lepší provětrání suterénu. Následně se opravy přesunou na půdu, bude se prověřovat statika střešní konstrukce i celé budovy a dojde také na rekonstrukci střechy, a to jak krovů, tak i krytiny. Místostarostka Daniela Hebnarová upozornila na to, že budova kina je pro město důležitá. „Budova kina Nadsklepí je důležitou stavbou, ať už z historického a architektonického hlediska, tak i svým významem pro současný život a dění ve městě. Navíc se jedná o kulturní památku,“ řekla Hebnarová. Kromě filmových projekcí se tu konají další společenské a kulturní akce. „Je třeba budovu udržovat ve stavu, aby vše mohlo probíhat ke spokojenosti pořadatelů i návštěvníků,“ dodala místostarostka Daniela Hebnarová.

Autor: Jakub Omelka