Do Vizovic míří v termínu 9. až 12. července Nightwish, Sepultura i Anthrax

S CENOU. Vizovický festival se dočkal prestižního ocenění od odborníků na mezinárodní akci Prague Nouvelle. Konkrétně za to, že v roce 2019 nejvíce posunul naši hudební scénu kupředu. Na snímku šéf Pragokoncertu Jiří Daron. | Foto: Deník / David Karola

Bude to velká událost pro milovníky tvrdé muziky. Na věhlasném festivalu Masters of Rock ve Vizovicích v roce 2020 vystoupí legendární kapela Judas Priest. Ve čtvrtek to sdělil tšéf pořádající agentury Pragokoncert Jiří Daron.