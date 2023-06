Muzeum Kroměřížska ožilo výstavou Dotýkat se exponátů přikázáno! Během letních prázdnin nabídne hru, zábavu a poučení pro celou rodinu. Navštívit ji bude možné i v pondělí, kdy mají jiná muzea povětšinou zavřeno.

Výstava Dotýkat se exponátů přikázáno! v Muzeu Kroměřížska | Foto: se svolením Muzea Kroměřížska

Výstava Dotýkat se exponátů přikázáno! v Muzeu KroměřížskaZdroj: se svolením Muzea KroměřížskaNa dvě desítky exponátů do Kroměříže zapůjčila iQLANDIA Liberec. „Výstava je unikátní v tom, že všechny předměty si budou moci návštěvníci sami vyzkoušet a prozkoumat,“ uvedla jedna z kurátorek Martina Malá.

Jak říká název výstavy – tentokrát mají přímo přikázáno se exponátů dotknout. Hravým způsobem se tak dozvědí spoustu zajímavých informací z biologie, fyziky, astronomie a z řady dalších vědních oborů.

„Zjistí, jak jsou na tom s udržením rovnováhy nebo jestli je obelstí důmyslné optické klamy. Objeví, jak funguje černá díra, skleníkový efekt či akustický telefon. Ověří si, kdo má lepší postřeh či větší sílu,“ popsala Martina Malá.

Výstava je určena dětem i dospělým, příjemný prázdninový zážitek si tak může odnést celá rodina. „Od 1. července do 31. srpna bude muzeum otevřeno i v pondělí, které mají návštěvníci zažito jako zavírací den. Chceme tak tuto unikátní a interaktivní výstavu co nejvíce zpřístupnit,“ uvedla ředitelka muzea Martina Miláčková. Výstava potrvá do 3. září.