V Kroměříži v pátek 28. června se Michal David představí v areálu Pionýrské louky od 20 hodin

Jaké máte v současné době spektrum svých fanoušků?

Jsou to děcka ve věku od šesti let až po seniory, kteří mají třeba i víc jak sedmdesát. Na mé koncerty chodí vlastně už čtyři generace. Je to úžasné.

Procházíme dobou koronavirovou, která přináší různá omezení a to i při koncertech. Co třeba pro vás znamená vystupovat jen pro tisíc lidí?

Jsem vděčný za každý koncert, který má smysl. Bohužel jsou náklady na mé koncerty vysoké, vzhledem k profesionální úrovni hlavně technického vybavení. Pódium a jeho stavba a doprava jsou další náklady. Odvody prodejcům vstupenek, OSA, DPH, reklama atd. Samozřejmě honoráře pro kapelu.

Pokud koncert má pokrýt toto vše, musím mít prodáno nejméně 900 vstupenek. Otázkou ale není výše vstupného, ale zda lidi mají chuť a odvahu jít mezi davy. Věřím, že v září to bude již lepší.

Vaše vystoupení bývají fyzicky náročná, připravujete se na ně nějak speciálně?

Je nutné připravit dramaturgii koncertu. Vybrat ty správné písně, aby měl koncert gradaci a tah na branku. Také zvolit správnou délku koncertu. Nesmí být moc krátký, ale ani moc dlouhý. To pak lidi nadávají. Musí odcházet s pocitem spokojenosti, že peníze, které za koncert vydali, stály za to.

Jak to máte nyní s letní dovolenou? Opět narážím na koronavirovou dobu, kde dostupnost některých destinací je s výrazným omezením.

Myslím, že teď už to neplatí. Je již spousta destinací, kam se smí.

Osobně vyrážíte do zahraničí nebo preferujete v současné době Česko?

Určitě je dobré podporovat český turismus. Myslím, že jsou dnes hotely a letoviska v Česku momentálně dost vytížené a majitelé jsou snad spokojeni. Spousta lidí si nakoupila kola a jezdí na nich po českých luzích a hájích. Prý se také výrazně zvedl prodej elektrokol a bicyklů.

Co vás napadne, když se řekne Kroměříž?

Je to kousek od Přerova, kde bydlí rodiče mé ženy. Takže příjemní a dobří lidé.

ČERSTVÝ ŠEDESÁTNÍK. Skladatel, zpěvák, producent, autor hudby k divácky velice úspěšným filmům Vítr v kapse, Láska z pasáže, Diskopříběh 1, Diskopříběh 2 atd. Michal David oslavil v polovině července kulaté šedesáté narozeniny. Nyní se věnuje zejména autorské a producentské činnosti, ale stále koncertuje. Hity jako Nonstop, Největší z nálezů a ztrát, Pár přátel, Colu, pijeme colu, Nenapovídej, Chtěl bych žít, Discopříběh, Každý mi tě lásko závidí, Líbezná, Decibely lásky a další můžete slyšet i na koncertě v Kroměříži. Foto: Deník/ archiv