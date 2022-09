Sérii představení v sále Klubu Starý pivovar zahájí 15. září Divadlo Hvozdná s komedií Aleny Herman Strýček Harry, která diváky zavede do milionářské společnosti.

„Divadelní klasiku A. P. Čechova v úpravě Petra Hakena Tři sestry přiveze do Kroměříže 13. října Turnovské divadelní studio. Na viděnou, sbohem je tragikomická hra o naší vlastní historii a povaze a k vidění bude 10. listopadu v podání Divadelního spolku Břetislav Břeclav. Na 15. prosince je připravená komedie s poněkud dramatickým názvem Sherlock Holmes – Zrození zla a odehraje ji Suchdolský divadelní spolek,“ vyjmenovala Šárka Kučerová z kroměřížské radnice s tím, že prvním představením roku 2023 bude 20. ledna hra Petra Kolečka o „mrtvých v mezičase a meziprostoru“ Britney Goes to Heaven v podání Divadla Point Prostějov. „Muzikál Adéla ještě nevečeřela na motivy filmu dua Brdečka – Lipský je na programu 16. února a na pódiu se představí Divadlo Radar Praha,“ doplnila Kučerová.

Předplatitelský cyklus pak uzavře Divadlo BLIC Ostrožská Nová Ves s představením Edith 23. března.

„Permanentky na celou sérii jsou již v prodeji v pokladnách Domu kultury, vstupenky na jednotlivá představení budou k dispozici – v případě, že nebude vyprodáno – před každým představením na místě. Až na jednu, lednovou, výjimku se všechna představení konají ve čtvrtek a změna programu je samozřejmě vyhrazena,“ uzavřel Pavel Sedláček.