Novou výstavu s názvem "Han Jiang Xue: Touha žít. (Ne)obyčejný život Františka Färbera z Kroměříže" připravilo Muzeum Kroměřížska. Cílem výstavy je sledovat, jak se velké události 20. století otiskly do života běžného člověka a změnily jej.

Výstava Han Jiang Xue. Touha žít. (Ne)obyčejný příběh Františka Färbera z Kroměříže v Muzeu Kroměřížska. | Foto: Muzeum Kroměřížska

„Tato netradiční výstava návštěvníkům otevírá možnost nenahlížet na druhou světovou válku, holokaust či znárodnění skrze frontové linie, velké bitvy, počty mrtvých nebo množství živnostníků, kteří přišli o své podnikání, ale podívat se na tyto velké události prostřednictvím života jednoho člověka,“ popsala novou výstavu mluvčí muzea Martina Malá.

„Tento záměr představujeme kresbami čínského studenta dlouhodobě žijícího v Česku Hana Jiang Xue, které se staly podkladem komiksového příběhu. Pro něj jsme zvolili skutečného žijícího Kroměřížana – pana Františka Färbera, který se nám stal prototypem obyčejného občana. Vystavujeme samozřejmě také sbírkové předměty, jež dokreslují dobu 20. století,“ upřesnila Martina Malá, která výstavu připravila společně s kolegou Michalem Jemelkou.

Han Jiang Xue při kresbě vycházel z historických pramenů, například z rodinných fotografií, korespondence či z předmětů, které jsou uloženy v depozitáři historické podsbírky muzea. Mladý umělec tak dosahuje vysoké autenticity.

„Kresba těchto obrázků pro mě byla velkou výzvou. Nebylo těžké zvládnout je technicky, ale zachytit emoce. My dnes zažíváme pořád stres, nebo si to aspoň myslíme. Ale lidé za války měli strach o holý život – v bojích, v koncentračních táborech i v zázemí. To si vůbec neumíme představit. A přesto si lidé, kteří přežili holokaust, dokázali často udržet pozitivní energii,“ je přesvědčen čínský student, jehož muzeu doporučila Petra Šobáňová z Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Výstava Han Jiang Xue. Touha žít. (Ne)obyčejný příběh Františka Färbera z Kroměříže v Muzeu Kroměřížska.Zdroj: Muzeum Kroměřížska

Celkem pro účel komiksu vytvořil přes 30 obrázků, do vlastního komiksového příběhu se dostaly zhruba dvě třetiny. „Na výstavě však návštěvníci uvidí i ty kresby, které nakonec v komiksové podobě nejsou,“ upozornil Michal Jemelka.

Návštěvníkům před očima doslova ožijí dějinné momenty, jež jsou ukázány na životě Františka Färbera. Ovlivnily však život každého člověka. „Příchozí mohou zakusit pohodovou atmosféru dětství v době první republiky, hrůzu koncentračního tábora, v němž se z dobře situovaného muže stane jen číslo, beznaděj, kdy při znárodnění člověk přijde o svou živnost, i radost ze znovunabyté svobody po sametové revoluci,“ doplnila Martina Malá.

Han Jiang Xue, který rovněž tvoří pod uměleckým jménem Han Snow, pochází ze severní Číny. Už několik let žije v České republice, nedaleko Kroměříže. Je studentem Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. „Jeho tvorba je velmi široká. Neomezuje se jen na kresbu, ale věnuje se i malbě nebo práci se dřevem a kůží,“ doplnila Martina Malá.

Součástí výstavy je vzdělávací program pro školy, při němž každý žák obdrží vytištěný komiksový příběh. Výstava začíná vernisáží ve středu 27. září v 16.30. Zájemci si ji mohou prohlédnout do 5. listopadu.