Série čtyř hudebních projektů potěší publikum v Domě kultury v Kroměříži populárními jmény i známými hudebními kusy. Připraveny jsou koncerty adventní koncerty písničkářky Radůzy, kapely Olympic, Tomáše Kluse a show s hudbou kapely Pink Floyd.

Kapela Olympic. | Foto: Smart Communication/Silvie Marková

Adventní koncertní čtyřlístek zahájí v neděli 26. listopadu vystoupení Radůzy. Držitelka několika cen Anděl, hudebnice, zpěvačka, skladatelka, jejíž hudební nosiče lámou rekordy v prodejnosti, představí společně se svou kapelou průřez dosavadní tvorbou. Zazní nejen písně z posledního alba Nebe je odemčené, ale i písničky z prvních desek.

Na 4. prosince je připravený unikátní projekt především pro milovníky legendární skupiny Pink Floyd. Představení The Dark Side of the Moon Filipa Benešovského a Tomáše a Michala Kašparových nazvaný podle komerčně nejúspěšnějšího alba skupiny Pink Floyd představí show plnou skvělé hudby, velkolepých efektů, fascinujícího kvadrofonního zvuku a velkých pěveckých výkonů.

V pořadí třetím koncertem připraveným na třetí adventní neděli 10. prosince je vystoupení kapely Olympic. „Ta představí na pódiu Domu kultury své největší hity a připomene, že je na české hudebních scéně již neuvěřitelných 60 let. Diváci se mohou těšit na velkolepou scénu a show, která se nebude jen tak opakovat. Vystoupení je součástí letošního výročního turné kapely,“ prozradila Šárka Kučerová z kroměřížské radnice.

V pátek 15. prosince dorazí do Kroměříže Tomáš Klus s koncertem Vánoce 365 dní v roce. Série koncertů oblíbeného hudebníka a Cílové skupiny se vynasnaží zpříjemnit všem čas adventní. „Kromě písní ryze vánočních přiveze verbálně hudební show plnou zvratů, střetů a komických vhledů na úrovni,“ uzavřela Šárka Kučerová.