Zlínsko - Přinášíme vám přehled akcí pořádaných o víkendu 3. a 4. července 2010.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

AKCE

Den hrnčířů

Kdy: 3. 7. 2010 od 9 do 17 hodin

Kde: Informační centrum, Velké Karlovice (na Vsetínsku)

Tradiční Den hrnčířů u Karlovského muzea zpříjemní vystoupení cimbálové muziky Staré Gatě, odpoledne zahraje kapela Dareband.

Zdroj: www.velkekarlovice.cz

Lázeňský výlet

Kdy: 3. a 4. 7. 2010

Kde: Dřevěné městečko, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

Ve dnech 3. a 4. července 2010 se návštěvníci areálu Dřevěného městečka Valašského muzea v přírodě mohou vrátit do časů, kdy byl Rožnov vyhlášeným lázeňským místem. Devátá hodina ranní otevře brány muzea a při melodiích lázeňské taneční hudby se potkáte s lázeňskými hosty v dobových kostýmech. Jejich ranní procházka na čerstvém vzduchu bude jako dřív doplněna popíjením žinčice a také současní návštěvníci budou mít šanci okusit účinky tohoto léčivého nápoje. Lázeňskou sezonu po oba dny zahájí v 10.30 hodin promenádní koncert Beskydské muziky.

Zdroj: www.vmp.cz

Červencová park party

Kdy: 4. 7. 2010 od 10 hodin

Kde: Slavičín (na Zlínsku)

Předvedou se letečtí modeláři, kynologové, vojenské vozy. Akci doplní skákací hrad, trampolína, projížďky na koních, soutěže s Junákem Slavičín. Vystoupí DDM Slavičín a další organizace, které připravily obří stavebnice pro děti. Ukázku bojové akce připravil Klub vojenské historie, ukázku hasičského zásahu nejmenší hasiči. V kuželně proběhne prázdninová soutěž pro veřejnost. V hudebním bloku zahrají Caravana, Laďa Beran, Focus Rock, Walda Jarda Matuška revival, My Quartet, HUP, Manewr.

Zdroj: www.mesto-slavicin.cz

Galuškovo Slovácko

Kdy: 4. 7. 2010 od 15 hodin

Kde: Uherský Ostroh

Vzpomínka na rodáka z Uherského Ostrohu Zdeňka Galušku. Z jeho knih se hraje krátká humorná scénka. Tento pořad je také doprovázen folklorními vystoupeními různých folklorních souborů. Letos zde vystoupí Tancováček, Oskoruše, Ostrožané, Ostrožan II a Javorina, Mužáci z Nedakonic, Velké n/V a OldStars Hradišťanu, CM Petra Galečky, CM Strýci a CM Lintava.

Zdroj: www.vychodni-morava.cz

Luhovaný Vincent

Kdy: od 1. do 3. 7. 2010

Kde: Luhačovice

První ročník multižánrového festivalu pro všechny duchem mladé.

> Program

---------- Čtvrtek 1. 7. 2010 ----------

10 hodin – kino Elektra – film Vysoké školy múzických umění v Bratislavě.

15 hodin – kino Elektra – divadlo Naboso, Magorův sbor.

15 hodin – kino Elektra – Jan Šípek, Souboj s mozkem.

20 hodin – sokolovna – koncert Charlie straight.

22 hodin – sokolovna – DJ Provarené.

---------- Pátek 2. 7. 2010----------

10 hodin – kino Elektra – film Fakulty multimediálních komunikací UTB.

15 hodin – kino Elektra – Divadlo na cucky, Kabaret na cucky.

15 hodin – kino Elektra – Dušan Trančík, Iná láska.

20 hodin – sokolovna – koncert HDF.

22 hodin – sokolovna – Stinking bag hunters.

---------- Sobota 3. 7. 2010----------

10 hodin – kino Elektra – film Filmové akademie Miroslava Ondříčka.

15 hodin – kino Elektra – Tomáš Běhal, Baba Yaga.

15 hodin – kino Elektra – Radim Špaček, Pouta.

20 hodin – sokolovna – koncert Čokovoko.

22 hodin – sokolovna – The Jesus shining, Call me úlet.

Zdroj: www.luhovanyvincent.cz

Brumovská kulišárna

Kdy: 4. 7. 2010

Kde: areál hradu, Brumov-Bylnice (na Zlínsku)

Dobývání hradu, dobová kuchyně, šermíři, střelci, kejklíři, potulní herci, dobroty pro mlsné jazýčky.

Zdroj: www.brumov-bylnice.cz

Bikemaraton Drásal

Kdy: 3. 7. 2010 od 7.45 hodin

Kde: Holešov (na Kroměřížsku)

Start závodu na náměstí Dr. E. Beneše, cíl je v zámecké zahradě Holešov.

Zdroj: www.drasal.cz

Večery v Mařaticích

Kdy: 2. 7. 2010 od 20 hodin

Kde: MKZ Mařatice, Uherské Hradiště

Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba.

Zdroj: www.uherske-hradiste.cz

Setkání muzikantů Rymice 2010

Kdy: 4. 7. 2010 od 13 hodin

Kde: Rymice (na Kroměřížsku)

Pořadem bude provázet Ivana Slabáková a Karel Hegner. Akci zahájí průvod obcí Rymice a hudební vystoupení dechových souborů v areálu obecního úřadu. Vystoupí soubory Straňanka, Stříbrňanka, Hulíňané, Hradčovjanka, Vracovjáci, Žadovjáci. Bohaté občerstvení. Po skončení oficiálního programu bude taneční zábava.

Zdroj: www.holesov.info

Vsetínský krpec 2010

Kdy: od 1. do 4. 7. 2010

Kde: areál sokolovny, Svárov, Dům kultury, Vsetín

Mezinárodní folklorní festival.

Zdroj: www.mestovsetin.cz