„Aleš Růžička je pravověrným vyznavačem malby. Svými obrazy nechává nahlédnout do přírodních zátiší i svého osobního života. Štěpán Růžička je sochařem, ale za svůj si vybral originální sochařský materiál – kůži. Mikoláš Růžička prostřednictvím hudební instalace vyzve na chvilku užít si vše i poslechem,“ představil autory kurátor výstavy Martina Štípala.

V Kroměříži ukážou díla, která vznikla v posledních několika letech, a ještě nebyla nikde k vidění. Od Aleše, jenž je držitelem I. Ceny Václava Chada na IV. Zlínském salonu mladých, si tak návštěvníci budou moci prohlédnout obrazy ze dvou cyklů – Jezírka a Ohně.

Štěpán vystaví velkorozměrné objekty z kůže. Mikoláš, který působí v kapelách Republic of Two nebo Piano, se bude prezentovat prostřednictvím hudby.

„Celá jedna místnost bude ozvučena, nebudou v ní žádné obrazy ani sochy, jen nějaká drobná instalace pro vytvoření atmosféry, ale jinak nic, co by stahovalo oči. Smyslem je, aby se návštěvníci zastavili a poslechli si hudbu. Bude to ambientní hudba, která bude znít trochu jako malá modlitba, nikoliv však v náboženském smyslu, ale spíše v tom osobním,“ vysvětlil kurátor.

Vernisáž se uskuteční v pátek 13. května v 17 hodin. Doprovodí ji od 19 hodin v Klubu Starý pivovar koncert pražské dream-popové kapely Piano zpěváka a multiinstrumentalisty Mikoláše Růžičky, s nímž hrají další tři muzikanti, mezi nimi i Štěpán Růžička. Výstava potrvá až do neděle 18. září 2022.