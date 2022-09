Vladimir 518, Orion, Mike Trafik, tvůrci a další hosté budou živě odpovídat divákům připojeným z kina v Napajedlech, v Uherském Hradišti, ve Vsetíně a dalších koutů České republiky. Celá akce se bude vysílat z pražského kina Přítomnost.

„Nedostáváme takový nabídky každej den a ještě k tomu od kamarádů, jako jsou Štěpán FOK Vodrážka a Petr Cífka. Bylo jasné, že taková šance už třeba nemusí přijít, tak jsme na natáčení kejvli. Také jsme nechtěli, aby o nás vznikl takovej ten klasickej rap dokument, kde vysvětluješ, co všechno jsi dokázal, co sis za to koupil, a že větší legenda, než jsi ty, vlastně široko daleko není. Tahle parta filmařů byla záruka, že nepůjde o první plán,“ říkají Orion a Vladimir 518.

Autenticita českých rapperů, odhodlání tvůrců nenatočit o PSH klasický oslavný pomník, ale i emoce spojené s uvedením snímku a následnými diskusemi na letošním karlovarském festivalu přinesly novému českému dokumentu ten nejcennější úspěch u diváků.

Trojportrét přátel, vtip i upřímnost pražské hiphopové kapely PSH vyzdvihli filmoví fanoušci v letošní divácké anketě ve Varech i nad mezinárodně uznávanými celovečerními snímky Hodně štěstí, pane Veliký s Emmou Thompson v hlavní roli nebo Trojúhelníkem smutku oceněným v Cannes.