Kroměříž - Za doprovodu písniček a říkadel přišly ve čvrtek děti z kroměřížské Základní školy Slovan na lávku nad Moravou. Nesly sebou smrtku neboli Moranu, kterou společně s vyfouklými vejci hodily do řeky. Pak si zahrály zlatou bránu, zatančily a zazpívaly.

„Program jsme připravovali asi dva týdny. Jsou to děti, které dřív chodily do folklorního kroužku Rozmarýnek. Mají ochotnou paní učitelku, která to s nimi nacvičila a je to moc baví," řekla Jana Nováková, která školáky doprovázela.

Předvelikonoční setkání se letos konalo už popáté.

„Naše spolupráce trvá už dlouho. Připojili jsme se k Rozmarýnku na podporu tradic. Celý týden máme ve školce tématický program vítání jara a tohle je jedna z aktivit," vysvětlila ředitelka kroměřížské mateřinky v Kollárově ulici Stanislava Jančová.