Zlínský kraj - Nevíte o víkendu, co s volným časem? Vyberte si z naší nabídky. Organizátoři akcí ve Zlínském kraji lákají na dechovky, výstavu zvířat, poutě i slavnosti. Zajímavým tipem je kaprobraní na Valašsku.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Kaprobraní nabídne netradiční zážitek

Kdy: sobota 6. září od 14 hodin

Kde: areál koupaliště Mikulůvka

Bazén na koupališti v Mikulůvce se běžně využívá k letnímu koupání. První zářijový víkend se ale promění v místo, kde otužilí borci budou lovit kapry holýma rukama.

Letos se koná už patnáctý ročník kaprobraní a tato akce je čím dál více populární. Je to zřejmě proto, že divákům nabízí opravdu netradiční podívanou.

O hudební doprovod celé akce se postarají oblíbené skupiny Ciment a Docuku.

Huslenské slavnosti nabídnou velké překvapení

Kdy: sobota 6. září od 14 hodin

Kde: areál Rybníček v Huslenkách

Na Huslenských slavnostech letos oslaví výročí mateřské školky. Na návštěvníky čeká komik Alois Náhlovský, skupina Fleret i ohňostroj.

Program zahájí vystoupení žáků základní školy. Po nich vystoupí děti z místní mateřské školky, pásmo bude tematicky zaměřeno na výročí mateřinky. Ta letos slaví třicet let od založení. O půl čtvrté se divákům představí cimbálová muzika Vsacánek.

O hodinu později dojde na překvapení. Dobrovolníci se budou moci zúčastnit soutěže, jejíž náplň si pořadatelé nechávají pro sebe. Prozradili pouze, že se bude týkat jídla.

Od sedmnácti hodin bude hosty bavit skupina Fleret, která zahraje známé valašské písně.

Přibližně v devatenáct hodin vystoupí komik Josef Alois Náhlovský. Bude vyprávět příhody z cest a zahraje se svou kapelou.

V půl deváté přijde na řadu ohňostroj, po kterém bude následovat taneční zábava se známou valašskou skupinou STRAM.

Vstupné na víkendové Huslenské slavnosti je dobrovolné.

Loučský gulášfest oživí harmonikář

Kdy: sobota 6. září od 14 hodin

Kde: Sportovně-společenský areál v Loučce

Minimálně pět druhů guláše bude možné ochutnat o víkendovém Mini gulášfestu v Loučce u Valašského Meziříčí. Vesnický gulášový festiválek pořádá Spolek pro zachování tradic v Loučce již potřetí. Postaráno je rovněž o hudební doprovod celé akce. Sousedskou atmosféru navodí harmonikář. Organizátoři festivalu tvrdí, že letošní gulášfest skončí až v době, kdy už nebude co jíst. Vstupné na loučský gulášfest je dobrovolné.

Květná zahrada se o víkendu vrací do éry baroka

Kdy: sobota 6. září od 13 hodin

Kde: Květná zahrada v Kroměříži

Poznat nově zpřístupněné části kroměřížské Květné zahrady mohou lidé z Kroměříže i okolí už tuto sobotu. Slavnostní otevření je naplánováno na třináct hodin a doprovodí jej po celý víkend bohatý program v barokním stylu. „Slavnosti Hortus magicus s podtitulem Festival barokní kultury v kroměřížském Libosadu představí radovánky našich předků v autentických prostorách opravené zahrady," řekl kastelán Arcibiskupského zámku a přilehlých zahrad Martin Krčma.

Na návštěvníky bude kromě komentovaných prohlídek čekat řada divadelních her, opera, barokní hudba i kostýmy a dokonce ohňostroj. Plné vstupné stojí 320 korun.

V Břestu osedlají stará kola, chystají retro vyjížďku

Kdy: sobota 6. září ve 14 hodin

Kde: sportovní areál Rajčuda v Břestu

Bez přehazovaček a v dobovém oblečení se o víkendu vydají na vyjížďku příznivci retro kol v Břestu na Kroměřížsku. Všechny zúčastněné čeká spanilá jízda, v cíli jízda zručnosti a ukázka leteckých modelářů. Třetí ročník jízdy po krásách břestských humen se uskuteční v sobotu, sraz účastníků je v jednu odpoledne v areálu na Rajčudě, odkud ve dvě hodiny jezdci vyrazí. „Startovné činí 19,90 koruny, občerstvení je zajištěno," ujistil starosta Jaromír Navrátil.

Ve Štípě se koná hlavní pouť. Zahrají Miklovci

Kdy: sobota i neděle 6.7. září

Kde: Zlín-Štípa

I letos zažije poutní místo Štípa u Zlína první víkend v září nápor mnoha poutníků a návštěvníků bude se totiž konat hlavní pouť. Duchovní program v poutním chrámu Narození Panny Marie začíná zítra ve 13.30 hodin mší svatou pro děti a mládež s následným zábavným programem pro děti, pokračuje v 17 hodin poutní mší a v 18 hodin je naplánován koncert Ars Animae.

V neděli jsou mše v 7, 8.15, 9.30 a slavnostní mše v 11 hodin. Tu celebruje P. Josef Jančář. V 15 hodin je pak svátostné požehnání a rozloučení s poutníky.

Jako loni, tak i letos projde obcí průvod dechové hudby s mažoretkami začátek je v 9 hodin u restaurace U Komendů s několika následnými zastávkami v obci. V minulém roce byla možnost plně využít prostoru nového Mariánského náměstí, kde i letos v 12.15 zakončí svůj průvod dechová hudba Miklovci společně s mažoretkami. Od 14 do 15 hodin a od 16 do 17 hodin pak bude dechová hudba hrát přímo na Mariánském náměstí.

V Hoštišové budou koštovat slivovice i kalvadosy

Kdy: sobota 6. září od 17 hodin

Kde: za kulturním domem v Hostišové

Na ovocné pálenky si v sobotu posvítí v Hostišové. V sedmnáct hodin tam totiž začne v pořadí už sedmnáctý ročník akce Hostišovské koštování slivovice. Pořádá jej tamní zastupitelstvo. Vzorky vyhodnotí odborná porota, majitelé tří nejlepších potom získají poháry.

„Každoročně máme mezi vzorky kromě klasické trnkové slivovice také meruňkové pálenky nebo také ty ze špendlíků či kalvádos," informovala starostka Hostišové Marta Smolková. Obyvatelé, kteří se akce chtějí zúčastnit, mají své vzorky dodat v půllitrových čistých lahvích nejpozději do začátku soutěže na obecním úřadě.

Akce se koná za kulturním domem v Hostišové, v případě deštivého počasí v sále kulturáku. Vstupné je dobrovolné, občerstvení a hudba jsou zajištěny.

Okresní výstava králíků, holubů, drůbeže, okrasného ptactva

Kdy: sobota 6. září, neděle 7. září

Kde: chovatelský areál Slušovice

Základní organizace Českého svazu chovatelů Slušovice pořádá o tomto víkendu při příležitosti 50 let od založení organizace okresní výstavu králíků, holubů, drůbeže a okrasného ptactva ve svém chovatelském areálu. Bude připravena i bohatá tombola, výstava bude navíc obohacena o pestrý kulturní program. Na výstavu se můžete přijít podívat v sobotu od 8 do 18 hodin, v neděli od 8 do 15 hodin. Srdečně zvou chovatelé.

Kněžpolská dechparáda s Moravankou

Kdy: neděle 7. září od 14 hodin

Kde: sportovní areál v Kněžpoli

První nedělní zářijové odpoledne bude v Kněžpoli ve znamení kvalitní dechové hudby. V rámci 7. ročníku kněžpolské přehlídky dechových hudeb se o to postará dechová kapela Moravanka Jana Slabáka.

Její vyprodané koncerty, rozebrané statisícové náklady hudebních nosičů, široký okruh posluchačů všech věkových generací, to jsou největší přednosti Moravanky, která své první snímky natočila před třiačtyřiceti lety a mnohé z nich zahraje i v Kněžpoli. Pořadatelé, obec Kněžpole a dechová hudba Kněžpolanka, si na dechparádu, kterou bude moderovat Ivana Slabáková, pozvali i dechovou hudbu Záhorienka a dechovku Provodovjané. Ve sportovním areálu se samozřejmě představí i Kněžpolanka. Začátek přehlídky, která se koná za každého počasí, je ve 14 hodin. Po jejím skončení se uskuteční taneční zábava.

Vařené trnky budou v sobotu vonět v Dolním Němčí i v Břestku

Kdy: sobota 6. září

Kde: Břestek a Dolní Němčí

Poctu trnkám a švestkám se rozhodli tento víkend vzdát jak v Dolním Němčí, tak v Břestku.

V sobotu 6. září pořádá ženský pěvecký sbor Tetičky z Dolního Němčí vaření trnek, které vypukne ve dvě hodiny v muzeu Na Mlýně. Vaření a ochutnávka povidel budou doprovázeny vystoupením Národopisného krúžku Dolněmčan s cimbálovou muzikou Rubáš, Dětským folklorním krúžkem Fryštáček za doprovodu cimbálové muziky Andrýsek a zpěvem Tetiček. „Od dvou hodin se bude konat jarmark s možností nakoupit například produkty z medu, dřevěné výrobky, keramiku, košíky, drátěné šperky, regály a mnoho dalšího," informoval organizátor jarmarku Michal Klein.

Rovněž v sobotu od 15 hodin se bude konat také akce Chvála trnce ve sportovní hale v Břestku. „Návštěvníci si budou moci zkusit jak vaření trnek v kotli, tak je také pak ochutnat. Budeme dělat trnkové speciality a koštovat slivovici, po celou dobu bude hrát kapela Žlutá ponorka," popsal podzimní akci Květoslav Trávníček, prezident Spolku pro udržení tradic, který událost organizuje.

Expozice představí historii trampingu na Uherskobrodsku

Kdy: pátek 5. září od 18 hodin

Kde: Dům kultury v Uherském Brodě

Historie trampingu od let sedmdesátých až po současnost, takový je název výstavy fotografií, jejíž vernisáž se uskuteční už dnes od 18 hodin v Domě kultury v Uherském Brodě. O hudební produkci se má postarat Balkánský mix a trampové z Uhersko- brodska. Expozice bude přístupná až do 31. října. Akci pořádá Unie brodských osad a trampské osady.

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU