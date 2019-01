Kroměříž – Dvacet aktivních členů Fotoklubu Domu kultury Kroměříž vystavuje svá díla na tradiční akci s názvem Fotobraní 2013. Ve foyer Domu kultury si tak mohou lidé prohlédnout přehled jejich činnosti za poslední rok.

„Zaměření našich členů je velice různorodé, na výstavě jsou tak k vidění makrofotografie, ptáci a různé jiné zvířecí druhy, reportážní fotografie lidí z akcí ve městě či ve světě, architektura, krajina i příroda obecně," upřesnil ředitel kulturáku Jiří Králík.

Součástí akce je i autorská výstava fotografií Miroslava Piláta z New Yorku, která je umístěna v prvním patře v pravé klubovně. Expozice jsou otevřené do konce října denně od devíti do sedmnácti hodin, v sobotu a v neděli od devíti do dvanácti hodin.