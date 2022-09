„Sérii cestovatelských besed odstartuje 16. září mladá cestovatelka a začátečnice v dálkových trecích a cestování nalehko s ultralight výbavou Nicolette Havlová s přednáškou Poutí k branám Orientu. Vydala se jen se šesti kily na zádech z rodného Havířova přes Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, kde navštívila českou komunitu v Banátu, pro kterou uspořádala sbírku. a Pokračovala přes Srbsko, Bulharsko až do tureckého Istanbulu. Ve své přednášce zájemce seznámí s průběhem svého 104 dny trvajícího putování,“ představuje první z besed Šárka Kučerová z kroměřížské radnice.

Do Kyrgyzstánu zavede své posluchače 10. října cestovatelka a fotografka Pavla Bičíková. Její přednáška nese název Kyrgyzstán – země vysokých hor a šťastných lidí. Návštěvníci díky ní zažijí řadu dobrodružství na nádherných horských trecích, seznámí se s životem horských pastevců, kteří žijí se svými stády vysoko v horách, nahlédnou do jurt, užijí si tradiční pohostinnost zdejších obyvatel a seznámí se s lidmi, kteří jsou stále usměvaví, vlídní, přátelští a jak sami říkají, šťastní.

„Jiří Kolbaba zavítá do Domu kultury poslední říjnové úterý. Při přednášce o své cestě z New Yorku na západní pobřeží a zpět do New Yorku navštíví diváci a posluchači známá i neznámá města, ale zejména fantastické Národní parky jihozápadu USA. Vzdají rovněž hold několika chrámům americké divočiny, hrdinným indiánům, kterým byla tato země ukradena, i méně známým fenoménům současné Ameriky.

V listopadu budou přednášky pokračovat na téma Libanon – země hor, cedrů a uprchlíků a Gruzie – na kole do Gruzie a zpět.

„Podzimní cestovatelskou sérii uzavře 3. prosince v kině Nadsklepí SNOW FILM FEST, který přinese ty nejlepší filmy o zimních sportech z celého světa i z domácí produkce,“ uzavřela Kučerová.