Letní Alternativa letos nabídne novojičínsko-africké bubeníky Kubuku, instrumentální valašské kouzelníky Docuku z Valmezu, z hlavního města přijedou bigbítoví klasici Michal Ambrož a Hudba Praha a vystoupí také temně elektronická a provokativní Vanessa.

„Už v lednu jsme měli komplet připravenou Jarní Alternativu, ale všichni víme, jaká pohroma přišla. Muzikanti nemohli hrát, lidi nemohli na koncerty. Takže jsme opravdu moc rádi, že se v červnu vedení města rozhodlo akci uskutečnit. Situace se naštěstí drží a věříme, že letošní Letní alternativu si užijeme pohodově mezi zámeckými zdmi v krásném horkém večeru. Všichni se už těšíme,“ uvádí jeden z organizátorů Martin Táborský.

Za deset let tento malý open air festival s velmi osobitou dramaturgií přivítal řadu zvučných a známých jmen české i zahraniční alternativní scény. Publikum si už mohlo poslechnout mimo jiné například Visací zámek, Plastic People of The Universe, Mňágu a Žďorp, Našrot, Davovou psychózu nebo Tatabojs. Nechyběly ani kapely z Argentiny, Íránu či Austrálie.

Loni zahrála oblíbená finská Waltari. Lákadlem letošního ročníku je například rockenrolová muzika Michala Ambrože nebo nevídaná show skupiny Vanessa.

„Michal Ambrož s Hudbou Praha jsou už česká rokenrolová klasika, no a podobnou smršť, jakou s projekcí předvede ikona české elektrobodymusic Vanessa, Bystřice snad ještě nezažila. Doufáme, že na tuhle party přijde spousta lidí a že se budeme všichni dobře bavit,“ těší se další z organizátorů Tomáš Hradil.

Oproti minulým ročníkům bude pestřejší výběr na barech ale i mezi hudebními žánry.

„Poslední tři ročníky měly velkou diváckou odezvu. A letos máme program opravdu velmi alternativní, ale o tom náš festival je. Kromě pražských bigbítových headlinerů jsou v programu pak na jedné straně valašští chachaři s lidovkami Docuku a na druhé elektronika prokládaná africkými bubny desetičlenných Kubuku. Slavíme letos malé výročí, tak je čas na sladkosti,“ raduje se Hradil.

Díky dobré organizaci a ohlasům na vystoupení loňské Waltari mají organizátoři do budoucna otevřenější jednání i s dalšími světovými jmény.

„Vedení Bystřice je akci dlouhodobě velmi nakloněno, stejně jako místní publikum. Takže se opravdu moc těšíme na sobotu a rádi bychom uvítali opět plné nádvoří. Bystřice je sice malá, ale má svůj potenciál, který se neustále zvyšuje. Vidíme to každým rokem. Lidé festival oceňují a my bychom rádi dál do našeho města vozili kvalitní muziku, známá jména stejně jako i ta méně známější, a tím rozšiřovali obzory. Přijďte se v sobotu bavit,“ uzavírají společně pozvánku organizátoři.

Bystřické nádvoří se návštěvníkům festivalu otevře v sobotu 8. srpna před 19. hodinou. Vstupenky lze do pátku 7. srpna zakoupit v bystřickém informačním centru za 200 korun, na místě bude stát vstup 250 korun.