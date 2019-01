ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - Pohodovou jízdu s motorovými veterány připravil také na letošní rok rožnovský Veteran car club. Setkání veteránů se uskuteční na Valašsku druhou zářijovou sobotu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Liba Mátlová

„Zájem o účast bývá ale veliký, proto budeme rádi, když se účastníci přihlásí dopředu ještě před startem soutěže o putovní pohár Valašského veterán klubu,“ uvedla za pořadatele Petra Hrušecká.

Jízda měří přes padesát kilometrů. „Letos poprvé vyhodnotíme první tři v obou kategoriích historických automobilů i motocyklů,“ prozradila Hrušecká.

Do soutěží se mohou přihlásit majitelé vozidel všeho druhu, kategorií a stáří až do roku výroby 1983.

Centrum setkání bude tradičně v kempinku Sport naproti koupališti, kde si bude možné vozidla prohlédnout. O půl desáté vyrazí v sobotu 8. září na trasu spanilé jízdy s doprovodnými úkoly první vozidlo, návrat do kempu je naplánován kolem poledne.

Od půl druhé si přijdou na své diváci. „Uskuteční se jízda zručnosti, soutěž elegance, vystupovat bude country kapela Návrat,“ doplnil další z pořadatelů Jiří Weinhonig.