Už na sobotu 4. prosince je pro návštěvníky připraveno Andělské adventní tvoření, které je určeno dětem i dospělým.

„V této tvořivé dílně si zájemci vyrobí nejen svého vlastního anděla, ale i další adventní a zimní dekorace. V ceně andělského tvoření je i návštěva výstavy Mák,“ uvedla lektorka muzea Kateřina Mozgová.

Pondělí 13. prosince pak bude patřit workshopu Muzejní koledování, který je také vhodný pro rodiny s dětmi.

„Návštěvníci se dozvědí více o historii vzniku a zpěvu koled. Uslyší známé i méně známé hudební nástroje a ukázky nejen hanáckých koled. Součástí workshopu je výroba vánočních dekorací,“ řekla lektorka muzea Ludmila Žákovská.

Milovníkům hudby je určen vánoční koncert sboru Moravští madrigalisté pod vedením sbormistra a uměleckého vedoucího Borise Nykla. Vystoupení se uskuteční ve čtvrtek 9. prosince v 17.30 hodin.

Zazní skladby například Sergeje Rachmaninova, Hanse Lea Hasslera, Mikoly Leontovyče či středověká píseň Gaudete, skladba Nad Betlémem v úpravě Josefa Hrdličky nebo Čas radosti, veselosti v úpravě Borise Nykla.

Sbor si letos připomíná 60. výročí svého založení. Za tu dobu se zhostil více než 600 koncertů a pěveckých vystoupení, účastnil se mnoha domácích i zahraničních soutěží a festivalů.

Své umění předvedl například v Rakousku, Polsku, Francii, Dánsku, Rumunsku, Anglii, Maďarsku, Makedonii nebo na Slovensku. Posluchači v Kroměříži jej uslyší v Památníku Maxe Švabinského.

Betlém v podloubí

Vánoční atmosféru doladí také Bařinkův mechanický betlém, který se nachází ve sbírkách Muzea Kroměřížska. Jako každý rok i letos jej budou moci lidé obdivovat v podloubí muzea, přístupný je tedy z exteriéru bez nutnosti vstupu do muzea a zakoupení vstupenky.

Jeho mechanismus bude v provozu od 25. listopadu 2021 do 9. ledna 2022 v čase od 9 do 12 a od 13 do 21 hodin.

Betlém byl vyroben roku 1959 a byl původně instalován v kostele sv. Kateřiny v Prusinovicích. Autorem je J. Bařinka a F. Tvrdoň. Celkem 3,5 metrů dlouhá a 1,5 metru vysoká konstrukce vyobrazuje betlémské město, okolní krajinu a jeskyni, nechybí ani modrá nebesa.

Zařízení uvádí do pohybu některé postavy, větrný a vodní mlýn. Součástí betlému je celkem 40 figurek. V pravidelných intervalech opakuje asi šestiminutový denní a noční cyklus.