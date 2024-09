řidič VZV - skladník/ce pracoviště Holešov - průmyslová zóna - Náplň práce: vykládka a nakládka nákladních vozidel čelními vysokozdvižnými vozíky, zaskladnění palet do skladových regálů pomocí VNA vozíků, vyskladnění palet do výroby, evidence skladových pohybů čtečkou čárových kódů, vychystávání materiálů do kooperací či hotových výrobků k expedici - Požadujeme: oprávnění k řízení VZV, i krátkodobá zkušenost s VZV výhodou, ne podmínkou, ochotu pracovat ve 3-směnném, pracovitost, spolehlivost, komunikativnost, samostatnost a flexibilitu - Nabízíme: nástup ihned / dohodou, každoroční inflační dorovnání mzdy, podíl na zisku společnosti, příspěvek na dopravu, příspěvek na stravování, 4 týdny dovolené + 4 dny zdravotního volna, odměny při pracovních a životních jubileích - V případě zájmu o nabízenou pozici zasílejte strukturovaný životopis na e-mail: kariera@pokart.cz, nebo kontakt telefonicky Po-Pá, 7:00-15:00 hod. (pan Groda, tel.: 724 371 260) 25 000 Kč

