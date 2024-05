Kriminalisté se zabývají internetovým podvodem, který využil příslibu výhodného investování. Důvěřivá žena přišla o milion šest set tisíc korun.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Milan Holakovský

„Koncem minulého roku zhlédla třiačtyřicetiletá žena na internetu klamavou reklamu, ve které zdánlivě hovořil známý politik o výhodném investování. Video ji zaujalo natolik, že se po kliknutí na odkaz zaregistrovala,“ přiblížil okolnosti případu policejní mluvčí Radomír Šiška.

Následně dotyčná přijala hovor od domnělého finančního poradce. Ten ji ujišťoval, že jí pomůže s počáteční investicí. Podle instrukcí provedla několikatisícový vklad. Muž za ni údajně nakoupil kryptoměnu a zhodnocené peníze zaslal na její účet.

„Tím si získal její důvěru. Proto poskytla údajnému pracovníkovi investiční společnosti vzdálený přístup do svého počítače. Pomocí této aplikace jí zřídil účet v investiční aplikaci, kde za ni s jejím svolením nakupoval kryptoměny,“ poznamenal policejní mluvčí.

Statisícové příkazy na zahraniční účty

Žena tímto způsobem zadala v průběhu několika měsíců statisícové příkazy na různé zahraniční účty. Ve druhé nainstalované aplikaci dostávala informace o aktuálním stavu svého imaginárního konta, ve kterém byly vyobrazeny grafy s narůstajícím zhodnocením investic.

K penězům se ale oběť nedostala.

„Finanční poradce možnost výběru peněz odkládal tak dlouho, až se odmlčel. Podvedená žena ke své kryptopeněžence dosud neobdržela žádná dispoziční práva, čímž se jí její finance staly nedostupné,“ dodal Radomír Šiška.

Do pochybných investic žena nešťastně zlákala také dalšího rodinného příslušníka. Společně takto přišli o jeden milion šest set tisíc korun. Neznámému pachateli hrozí za trestné činy podvod a neoprávněný přístup a zásah do počítačového systému až osm let za mřížemi.