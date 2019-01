Kroměříž – Momentálně má svou pracovnu na šternberském gymnáziu v hlavní budově v kabinetu číslo 152. Nebo za katedrou, kde vyučuje základy společenských věd a své žáky cepuje i při tělocviku.

Hokejisté Kroměříže. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Daniel Ostrčilík

Do toho se někdejší extraligový útočník Zlína obdařený obrovským talentem Aleš Zima honí za pukem, jenže už pouze pro žízeň pomáhá Šternberku v nejnižší soutěži u nás – krajské lize mužů východní a jižní Moravy.

„Kdyby mě učit nebavilo, asi bych to ani nedělal. Co si budeme namlouvat, kvůli penězům se učitelství v dnešní době rozhodně nedělá. Je to spíš zábavná forma práce. Kam až to zajde, uvidíme časem," rozesmál se Zima po vyhraném zápase v Kroměříži, kde pomohl rozdrtit Hanáky 11:5.

Ještě během profesionální kariéry vystudoval vysokou školu. „Šlo to samozřejmě těžko. Bylo hodně časově náročné vše skloubit. Musejí vám také trochu učitelé na vysoké škole vyjít vstříc. Bylo to náročné, ale to jsme byli ještě mladí. Ještě se to dalo," rozmlouval Zima, který ve Zlíně strávil dvě sezony v letech 1996 až 1998.

V 79 zápasech získal 81 kanadských bodů za 32 branek a 49 asistencí. Především pak v první sezoně ovládl klubové kanadské bodování s 56 body (22+34), v celé extralize patřil do elitní desítky. Jenže tým se ani jednou neprobojoval do vyřazovacích bojů, výkonnost Zimy postupně stagnovala.

„Neřekl bych, že se nám nedařilo. Byla to vyrovnaná soutěž. Zápasy se hrály rozdílem jednoho až dvou gólů. Rozhodně se nevyhrávalo výraznějšími rozdíly. Je otázka, jak se k vám štěstíčko přikloní," tvrdí dnes Zima.

Pardubický rodák však prý až příliš spoléhal na svůj vrozený talent. Svérázný a inteligentní útočník, jemuž jeho orientaci před brankou mohl závidět kdejaký nadprůměrný hokejista, neprodal veškeré své umění. „Je pravda, že mojí specialitou bylo přijít do kabiny, obléct se a jít do boje. Rozcvičky před zápasem jsem v lásce neměl, ale přípravu jsem určitě nešidil. Trénoval jsem nadoraz," tvrdil forvard, který po odchodu Štrauba nejčastěji nastupoval mezi Pavlem Janků a Romanem Meluzínem.

„Ve Zlíně bylo vždycky dobře. Hráli jsme kvalitní hokej. S Martinem Kotáskem, Romanem Meluzínem nebo Pavlem Janků. Byl tam i starý Očko (Miroslav Okál) či Martin Hamrlík. Měli jsme dobré mužstvo. V té době se hrál jiný hokej než dnes. Byli tam samí techničtí hráči, dnes jsou to už jen samé střety. Když to vidím, raději to ani nekomentuji," otřese se Zima před tvrdou a důraznou hrou, která mu nikdy nevoněla.

Do Zlína přišel v roce 1996 ze Vsetína, kterému hned pomohl čtyřmi góly a pěti asistencemi ke druhému mistrovskému titulu. Ve finále parta kolem Vlacha, Dopity, Stavjani, či Čechmánka zdolala Litvínov 4:1 na zápasy.

„To je historie, která se už nikdy opakovat nebude. Hvězdné hráče, co tam tenkrát byli, nemohl v play off nikdo čtyřikrát porazit," tvrdí bývalý hokejista i Olomouce, Třince, Karlových Varů, velšského Cardiff Devils, ruského Chimik Voskresensk a korejského Halla Winia. Od roku 2005 pravidelně nastupuje v druholigovém HC Šternberk.

Jenže i v jeho životě na vše již usedá prach. Kontakty a vazby se téměř přerušily. „Ze Zlína už ale s nikým v kontaktu nejsem. Občas jsem potkal Pavla Janků, dnes jsem viděl Martina Kotáska. Ale je to jen při hokeji. Každý jsme už úplně někde jinde," tvrdí 40letý Zima.

I v sobotu v Kroměříži ale bylo patrné, že extraligový útočník otřískaný 333 extraligovými starty hokej hrát nezapomněl. A pomohl k jedenáctigólové výhře svého Šternberku.

„S Kroměříží se vždycky hraje dobře. Viděli jste, že jsou to mladí kluci, bruslaři a hrají celoplošný hokej. Bylo to bezkontaktní, žádné zákeřnosti se neděly a taková mužstva máme rádi. Hraje se nám dobře otevřený hokej," pochvaloval si Aleš Zima.

Ačkoliv Kroměříž se dostala do vedení, hosté čtyřmi trefami dali v první třetině ráz divokému utkání.

„Rozhodla první třetina. Poučili jsme se ze zápasu s Blanskem, kdy jsme také vedli a další vývoj jsme podcenili. Rychle jsme vyrovnali a poté dali dva rychlé góly, což rozhodlo. Pak sice dotahovali, ale asi jim scházel v jejich brance lepší gólman, protože některé góly byly laciné," všiml si Zima, že ani jeden z dvojice brankářů Kroměříže Karola – Vagner nebyli v pohodě.