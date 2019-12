„Ti hráči byli opravdu výjimeční s obrovskou dávkou talentu. Už v juniorce byli, jak se říká, rozdíloví. Osobní vzpomínky bych raději vynechal, přece jen jsme byli mladí a neklidní,“ pousmál se 28letý Vaněk, který pracuje pro společnost Arcibiskupské zámecké víno.

„Vyrábíme mešní vína. Zároveň vedu přípravku v Kroměříži, ale to bych prací nenazýval. Je to příjemná záliba, která mi dobijí baterky,“ poznamenal Vaněk, který ve Zlíně vydržel jen mistrovský rok.

„Dal mi opravdu hodně. Jak říkáte, byla tam spousta kvalitních hráčů. Vzpomínám na to moc rád,“ vyznal se někdejší obdivovatel ruských raket na bruslích Pavla Bureho a Ilji Kovalčuka.

UNIVERZITNÍ ÚSPĚCHY

Ačkoliv na rozdíl od svých někdejších známých spoluhráčů rodák z Přerova mezi elitu neprorazil, vzpomínek má spoustu.

„Titul z extraligy juniorů je asi nejvíc, z týmových úspěchů bych rád vyzdvihnul také dva akademické tituly s Univerzitou Palackého a postup do extraligy v in–line hokeji s Přerovem. Z těch individuálních potom určitě dvojnásobná nominace do evropského výběru univerzit na utkání proti výběru amerických univerzit,“ vybavil si Vaněk, který dokonce jako junior naskočil v létě 2011 v přípravném zápase tehdy ještě druholigového Přerova proti SKA Petrohrad a Maximu Sokolovovi vstřelil gól.

„Obrovský zážitek, byla tam spousta světových hráčů,“ vybavil si Vaněk hvězdy Petrohradu Arťuchina, Weinhandla, Thoresena, Kalinina, Vishnevskyho, Martenssona, Fjodorova až po Průchu a Štěpánka.

Dorazil také početný realizační tým včetně generálního ředitele klubu Alexeje Kasatonova.

Zatímco spoustu jeho spoluhráčů vyletělo z juniorského týmu do profesionálního světa ledního hokeje, Vaněk byl jedním z těch, co skončili v druholigovém Valašském Meziříčí.

„Našlápnuto ke kariéře mám pořád,“ rozesmál se Vaněk.

„To je vtip. Během působení ve Valašském Meziříčí mi přišla dobrá pracovní nabídka a uvědomil jsem si, že hokejem se může bavit dál a že jsou v životě i důležitější věci,“ uznal Vaněk.

USADIL SE V KROMĚŘÍŽI

Teď už patří k oporám mladého týmu Kroměříže v nejnižší české soutěži.

„V Kroměříži se mi moc líbí, v týmu máme super partu, takže chodit na zimák je vždy radost. Město je taky velmi pěkné a klidné. Našel jsem zde štěstí a hodlám se zde usadit,“ plánuje Vaněk, který za Hanáky válí ještě společně s Milanem Mertou.

Právě s dalším členem zlaté zlínské generace nyní válí v jedné formaci. V sobotu Hanáci porazili ve Vyškově Březinu 5:1 a připsali si třetí výhru v řadě a poskočili už na sedmé místo.

„Bylo to ale těžší, než se podle výsledku může zdát. Březina hraje fyzický hokej občas za hranicí pravidel, ale my jsme udrželi nervy na uzdě a od poloviny zápasu jsme byli jasně lepší a zápas jsme zaslouženě dotáhli do vítězného konce,“ pochvaloval si Vaněk, autor branky na průběžných 2:1.

Byl to už jeho pátý gól za poslední tři zápasy, celkově za 13 odehraných zápasů posbíral 15 kanadských bodů za devět gólů a šest asistencí. „Hraju teď ve velké herní pohodě, ale je to zásluhou poctivé práce celé pětky. Je celkem jedno kdo ty góly dává. Hlavní je, že se celý tým herně zvedá,“ pochvaloval si Vaněk.

TJ Sokol Březina – HK Kroměříž 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Branky a asistence HK Kroměříž: M. Gazda (Zavřel), Vaněk (Hubík), Kudlička (P. Omelka), Merta (R. Šťastný), Zavřel (Kudlička, M. Gazda)

Kroměříž: Fajgl, Svoboda – J. Jergl, R. Šťastný, Osina, Vávra, P. Omelka, Andrýsek – Merta, Jelínek, Vaněk, Zavřel, M. Gazda, Murín, Hubík, Kudlička, Bouda, Jan Morev. Trenér: Zdeněk Bečka.