Mistrovské oslavy se odkládají, vítěz Krajské ligy jižní Moravy a Zlína bude znám až v neděli, kdy je na programu rozhodující páté finále. Hokejisté Kroměříže nevyužili ani druhý mečbol. I když měli zápas skvěle rozehraný a v 6. minutě vedli 2:0, před vlastním publikem po divoké přestřelce s Prostějovem padli 5:7 a nyní je daleko lepší nálada v táboře rivala z Hané.

Ani čtvrtý duel finálové série play-off krajské hokejové ligy Jihomoravského a Zlínského kraje vítěze neurčil. V pátečním zápase vedla Kroměříž (v bílém) nad Prostějovem o dvě branky, aby nakonec prohrála 5:7. O vítězi rozhodne nedělní duel na ledě Prostě | Foto: Deník/Martin Břenek

„Sérii jsme měli dobře rozehranou, pokazili jsme si to sami. Je to naše chyba. Musíme se semknout a v neděli do toho dát všechno,“ burcuje trenér a zároveň šéf klubu z Kroměříže Zdeněk Bečka.

V Kroměříži zavládlo v pátek večer obrovské zklamání. Fanoušci se těšili na vrchol sezony, na jeden z největších spektáklů v historii tamního klubu. V krajském přeboru působí už šestnáctou sezonu.

V posledních letech se drží nahoře, nyní má k titulu nejblíže, ale cesta na vrchol se poněkud zašmodrchala.

V 6. minutě za stavu po rychlých brankách Hubíka a Zavřela nikdo v hledišti nepochyboval o vítězném mejdanu.

Euforie a skvělá nálada ale po raketovém nástupu brzy vyprchala. Zkušenější Prostějov se do toho opřel a výsledek ještě v úvodní části otočil. Dvakrát se prosadil obránce Černošek, jednou skóroval Zabloudil.

„Bohužel jsme se nedrželi moc taktiky. Na můj vkus jsme hráli hodně otevřený hokej, čehož zkušené mužstvo Prostějova využilo,“ povzdechl si Bečka.

„Soupeř se nikam nehnal, čekal na naše chyby, které jsme stejně jako fauly udělali. Hosté proměnili tři přesilovky a zápas ovládli,“ přidal zklamaně.

Více než tisícovka diváků vytvořila báječnou kulisu. Odměněna byla strhující bitvou, parádním hokejem.

Přestřelka pokračovala i v prostřední části. Matula nejprve ve 24. minutě srovnal na 3:3, aby Houdek s Kropáčem poslali Prostějov do trháku.

Kroměříž se však dál rvala o výhru, mimořádný úspěch. Naději na zvrat i triumf oživili Zavřel se Světlíkem, závěr ale patřil hostům.

Vítěznou trefu si připsal v 53. minutě Černý, jenž využil třetí přesilovku Prostějova v zápase, hotovo však bylo až po sedmém gólu Korhoně.

„My jsme se strašně moc chtěli vrátit zpátky. Kluci byli takto nastavení, neskutečně si za tím šli. Já jsem moc rád, že to pro nás takto dopadlo,“ prohlásil hostující trenér Michal Janeček.

Co však bylo klíčem k úspěchu, nedokázal těsně po emotivním zápase říct. „V hlavě se mi toho honí strašně moc. Pro nás je hlavní, že se vracíme do Prostějova,“ uvedl.

Rozhodující pátý finálový duel se odehraje v Prostějově v neděli od sedmnácti hodin.

„Pořád je to otevřené. Naší výhodou je domácí prostředí. Samozřejmě chceme uspět.

Do baráže o druhou ligu bychom šli,“ přiznává Janeček.

To stejné platí i pro soupeře. Kroměříž by účast v prolínací soutěži neodmítla. „Druhou ligu bychom dokázali zabezpečit,“ ujišťuje Bečka.

Vyhrát krajskou ligu však může pouze jeden hanácký celek. Kroměříž udělá pro úspěch maximum. Ani po dvou nezdarech nic nebalí.

„Je to hodně vyrovnané. Samozřejmě domácí prostředí pro tak zkušené mužstvo jako je Prostějov hraje určitou roli. Teď je mírná výhoda na jeho straně,“ míní Bečka.

„Pokud ale chceme soutěž vyhrát, musíme to zvládnout i venku,“ ví dobře.

Ve volnu popřemýšlí nad změnami v sestavě, pokusí se protivníka zaskočit. „Musím si na sednout, podívat se. Asi zpřeházíme pětky,“ připouští.

Bude to fungovat? Jasno bude už v neděli.