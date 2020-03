„Dvakrát, třikrát do měsíce jezdím hlavně za rodinou, protože v Hradci jsem sám. Potřeboval jsem si vyřídit ještě nějaké věci, ale už se za nimi těším,“ přiznal Jergl, že současný stav nouze bez hokeje bude trávit se svými nejbližšími.

Jeho jméno patří do seznamu pěti hráčů, kteří se narodili v Kroměříži a zároveň nastoupili v nejvyšší soutěži. Poprvé na brusle se postavil na stadionu v Obvodové ulici pod dohledem svého otce a trenéra Tesaře.

„To byli dva, co mě naučili hokejové základy,“ poděkoval na dálku. „Sám táta hokej hrával, byť ne na bůhvíjaké úrovni. Doteď ještě hraje v Kroměříži hobby ligu,“ prozradil pětadvacetiletý forvard, jehož o dva roky starší bratr Jiří dodnes hraje za Hanáky krajskou ligu mužů.

Ovšem už ve třetí třídě odešel Aleš do Přerova, kde se následně přes Olomouc prosadil až do extraligy. Přitom nechybělo moc a zamířil by do nedalekého Zlína.

„Rozhodnout jsem se mohl. Nabídka byla i ze Zlína, ale rozhodlo, že škola v Kroměříži byla od šesté třídy a v Přerově od třetí třídy. Proto jsme se rozhodli pro Přerov,“ vysvětlil Jergl.

Z Kroměříže dojížděl vlakem, občas autem s rodiči. „Když si člověk zvykne, je to celkem v pohodě. Ráno a odpoledne jsme strávili ve vlaku nebo autobuse, zbytek dne pak ve škole a na tréninku,“ popsal Jergl své dětství a mládí.

Zatímco táta se svými syny válel na ledě, ani máma nezůstává pozadu.

„Dělala spinning, teď jede zumbu a posilovaní vlastním tělem. Jsme sportovně založená rodina, nebyl snad jediný víkend, který bychom strávili doma na počítači. Většinou jsme jeli někam na kolech, proběhnout se, nebo jsme celé dny trávili na zimních stadionech,“ má Jergl krásné vzpomínky.

KONZULTACE S BRATREM

Když jim v Hradci Králové před dvěma týdny řekli, že mají týden pauzu a nevědělo se, zda bude extraligové play-off pokračovat, vzal si výstroj a byl si s bratrem Jiřím zatrénovat v Kroměříži.

„Brácha dělá na zimáku trenéra mládeže i ledaře, takže přístup na led mám skoro pořád, když budu chtít. Tohle je výhoda. Vždycky si vzpomenu na dětství, když jsme spolu hrávali venku i na ledě,“ poznamenal někdejší mládežnický reprezentant.

Ačkoliv se jeho starší bratr i přes nesporný talent do profesionálního hokeje neprosadil, stále má svému mladšímu sourozenci co říct a poradit.

„S bráchou jsme pořád v kontaktu. Když se nemůžeme vidět, voláme si každý den. Zápasy si hodnotíme, protože na většinu mých zápasů se brácha dívá. Dává mi rady, třeba, jak obránce obejít, jak ho oklamat,“ prozradil Aleš, který se na oplátku jezdí dívat i na amatéry do Kroměříže.

„Když je možnost, určitě se jdu podívat. Letos mi to moc nevycházelo, stihl jsem jen dva nebo tři za celou sezonu,“ zalitoval někdejší forvard Olomouce, či prvoligových klubů z Jihlavy a Havířova.

RODINNÝ FANCLUB

Zatímco Jerglova rodina to měla do Olomouce necelou hodinu, neváhají jezdit za svým synem i na stadiony soupeřů či do Hradce Králové.

„Když hrajeme někde blízko, jezdí. Takže do Zlína, Brna, nebo Vítkovic, určitě rodiče jezdili. Pokud je možnost, i přítelkyně o víkendu přijela. V Hradci byla skoro na každý zápas. Pokud měli rodiče volno, jezdili do Hradce. Do hokeje je zapletená celá rodina. Všichni mi fandí a drží palce, ať se zlepšuji,“ děkuje Aleš za mohutnou podporu.

SEDĚT NEDOKÁŽE

Nyní si ho však po předčasně ukončené sezoně a v době nouze užijí do sytosti i v Kroměříži. Doma u televize ho však příliš nehledejte.

„Nedokážu chvíli sedět. Chodím běhat, občas na kole vyjdu s rouškou, nebo šátkem. Snažím se i cvičit doma. Snažím se, abych kondici udržel,“ přiznává Jergl.

Ačkoliv si společenskou krizi uvědomují, spousta z nich vstřebává zklamání z nedokončené práce.

„Je to pro mě i všechny hokejisty strašně těžké. Člověk čekal na vrchol sezony, který měl přijít. A nepřišel. Člověk se chystá čtyři, pět měsíců, co běží liga na vyvrcholení, což je play-off. Bohužel to nevyšlo. Nedá se nic dělat, zdraví je přednější. Hokej jde stranou. Hlavně, aby bylo vše v pořádku,“ přeje si Jergl, který má po svém příchodu z Olomouce podepsaný kontrakt v Hradci Králové i pro následující dvě sezony.

„Teď čekáme, jakou nám zvolí trenérskou dvojici. Poté budeme dostávat informace, co dál. Musíme přečkat tohle období a vrátit se zpátky do práce,“ dodal Jergl, jenž zatím v extralize odehrál celkem 196 zápasů s bilancí 78 kanadských bodů za 35 gólů a 43 asistencí.