„Každý vystřílel sto puků a šel pryč. Kabina byla zamknutá. Kluci už přijeli nachystaní z domu. Moc se tam nezdržovali,“ popsal do telefonu asistent zlínského trenéra Martin Hamrlík, jak proběhl úvodní trénink za splnění hygienických opatření kvůli pandemii koronaviru.

Zatímco fotbalisté v Německu i u nás bojují, aby zápasy nemuseli hrát v rouškách, hokejisté Zlína trénovali bez zakrytých úst.

„To by se nedalo. Byl mezi námi obrovský prostor. Na půlce jsme měli jen dva kluky, z tohoto pohledu to bylo v pohodě. Vždyť byli od sebe patnáct metrů,“ ubezpečuje Hamrlík, který už na tréninku neviděl zahraniční duo Freibergs a Claireaux, jenž se ve Zlíně nedohodli na nové smlouvě.

Už před příjezdem dostali e-mailem Berani časový rozvrh, v kolik se má každý jednotlivec hlásit.

„Fungovalo to perfektně. V průměru každý strávil na zimáku asi půl hodiny, když odjeli, přijeli další. My jsme tam byli od půl deváté do půl dvanácté,“ informovala klubová legenda.

Tím však šichta nekončila. Druhou část museli Berani splnit mimo zimní stadion podle individuálního plánu.

„Nachystali jsme jim kruhové tréninky s váhou vlastního těla. Někdo si to už splnil na zimáku někde bokem, někdo doma před tréninkem, jiný si to nechal na odpoledne,“ poznamenal Hamrlík, který podobný úvodní trénink ještě nezažil.

Dle vládního nařízení zatím kolektivní sporty jako fotbal, florbal, nebo basketbal není možné provozovat.

„Kdybychom mohli být pohromadě, do tréninku je zařadíme. Takhle jsme se ochudili o hry, ale vše spěje k tomu, že situace už za týden bude lepší. Bude se moct trénovat po deseti lidech. Příští týden už to uděláme venku, kde už půjde zahrát si i fotbal pět na pět,“ věří Hamrlík.

Mančaft přivítal bez zdravotních komplikací.

„Jen Okál a Žižka jsou po operacích. O nich jsme věděli. Jinak jsou všichni zdraví. Nevíme ani nic o tom, že by byl někdo v povinné karanténě. To bychom se asi dozvěděli,“ dodal trenér Zlína.