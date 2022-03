Pokud chce Kroměříž získat trofej, musí odvrátit tři mečboly, což bude nesmírně složité.

Hanáci proti Hodonínu nevyužili ani výhody domácího prostředí. Před vlastním publikem přitom neprohráli dvanáct soutěžních zápasů v řadě a i s vítězem základní části začali velice dobře. Lacigovo nahození od modré čáry tečoval Morev do protipohybu brankáře a bylo to 1:0.

Krajská liga jižní Moravy a Zlína, 2. finále -

HK Kroměříž - SHKM Hodonín 3:4 po prodloužení (2:2, 0:1, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 9. Morev (Laciga, Blinka), 11. Blinka (Zeman, Laciga), 57. Morev (Vávra, Blinka) – 10. Sajdl (Vaškovič, Peš), 15. Mikéska (Dufek, Polák), 21. Dufek (Polák), 61. Vaškovič (Sajdl, Peš). Rozhodčí: Grygera, Pavel - Šobáň, Wesley. Vyloučení: 6:10. Využití: 1:2. Diváci: 815. Průběh utkání: 1:0, 1:1, 2:1, 2:3, 3:3, 3:4.

Kroměříž: Fajgl (Strašák) — Osina, Vávra, Šťastný, Holík, Andrýsek, Nesrsta, Jergl, Zeman — Jelínek, Laciga, Morev, Zavřel, Hubík, Hradil, Matějka, Světlík, Blinka, Kopčil.

Hodonín: Zollpriester (Chvátal) — Crlík, Směřička, Dufek, Vyrůbalík, Rýpar, Mikéska, Polesný, Zlámal — Pospíšil, Charvát, Polák, Dufek, Vaškovič, Konečný, Sedlák, Jajcay, Peš, Sajdl, Matuškovič, Venclík.

Domácí junior tím odstartoval dramatickou dvouminutovku, ve které padly hned tři góly.

Na opačné straně kluziště se radoval z vyrovnávacího gólu Jakub Sajdl. Hodonínský útočník těžil z kombinace celého prvního útoku a povedenou kličkou překonal Fajgla. Hanáci si obratem vzali vedení zpět. Bláznivých 123 sekund mezi devátou a jedenáctou minutou korunoval další tečí – tentokrát nad lapačku – jednatřicetiletý Matěj Blinka .

V ostřelování branky soupeře od modré čáry se pokračovalo i první přesilovce Baníku. Dělovka Mikésky od pravého mantinelu zaplula přesně do horního rohu. Stejný hráč se deset sekund před prvním klaksonem pustil do potyčky se Zemanem. Když se rozhodčím povedlo domácího velikána uklidnit, odcházeli aktéři zápasu do kabin za smířlivého stavu.

Hodonín se snažil zaskočit soupeře aktivním vstupem do druhé třetiny, který hráčům v bílých dresech přinesl vedoucí branku. Po důsledném forčekingu Poláka nachytal hostujícího gólmana v nedbalkách Aleš Dufek, zeleno-bílí tak šli krátce po začátku prostředního dějství poprvé v zápase do vedení.

Domácí měli v šestatřicáté minutě možnost snížit díky dvojnásobné přesilovce, jenže Hanáci si vylámali zuby jak na hodonínském brankáři Zoolpriesterovi, tak na obětavé obraně.

Kapitán Kroměříže Hubík: Už můžeme jenom překvapit. Domácí zimák dělá hodně

Nedisciplinovanost se s hosty táhla i celou třetí dvacetiminutovku, celkem v ní museli čelit čtyřem oslabením.

A právě napočtvrté to kroměřížským hokejistům v početní výhodě vyšlo, svou druhou brankou večera poslal zápas do prodloužení Jan Morev.

Rozlousknout dramatickou zápletku druhého finále trvalo první pětce Baníku jen osm sekund. Zavřelovu vysokou hůl z konce třetího dějství potrestal svým pátým gólem v play-off Vaškovič.

Hodonínští hokejisté tak mají tři možnosti, jak ukončit finálovou sérii – tu první už v neděli 13. března na Zimním stadionu Václava Nedomanského.