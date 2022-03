Parta kouče Zdeňka Bečky se ve finále musela sklonit před nadupaným Hodonínem. Vítězi základní části a obhájci trofeje podlehla 0:3 na zápasy. V neděli na Zimním stadionu Václava Nedomanského jen přihlížela, jen domácí borci křepčí s pohárem, slaví s fanoušky.

„Ze začátku to každého z nás mrzelo, ale brzy jsme si všichni uvědomili, kam až jsme to dotáhli. Nemáme se za co stydět, byť alespoň jedno finále jsme chtěli vyhrát a soupeři to ještě více znepříjemnit,“ říká Světlík smutně.

I když byl každý duel nesmírně vyrovnaný, napínavý až do konce, na konci se pokaždé radovali Peš a spol.

Kroměřížští postupně padli 2:5, 3:4 po prodloužení a 7:9. „Hodonín má zkušenější tým. V sestavě starší borce, co prošli vyššími soutěžemi. Uměli si to na konci pohlídat,“ uvedl Světlík.

Kroměříži nestačilo ani vedení 7:5. Krajskou hokejovou ligu ovládl Hodonín

Mladý kroměřížský celek spanilou jízdu nedotáhl až do zlatého cíle, skončil těsně pod vrcholem. I tak zaslouží obdiv. Poklonu. Respekt.

Vždyť ke konci ročníku se vykrystalizovala sestava, v níž nastupovalo jedenáct borců mladších 23 let!

„Doufal jsem, že dojdeme co nejdál. Chtěl bych poděkovat klukům za to, co předvedli. Všichni hráli fakt nadoraz, bojovali,“ ocenil Světlík.

Tým nedržel jenom on, v brance zářil skvělý Fajgl, který odchytal všechny duely. Dařilo se i junioru Morevovi, nezklamali ani další mladíci.

Bez mazáků Matějky, Jergla, Osiny či Matuly by ale Hanáci tak daleko nedošli. Škoda, že na konci sezony onemocněl Matula, zdravotní problémy měli i další borci. Kroměříž mohla být ještě silnější.

„Absence jsme ale nijak nepocítili. S kluky jsme se semkli a podali soudržný týmový výkon,“ upozorňuje Světlík.

Sám si v posledním semifinále s Uherským Ostrohem tvrdě narazil pánev. Kvůli tomu nedohrál první finále v Hodoníně. V dalších duelech už ale nechyběl. „Nijak mě to nelimitovalo. Celkem to šlo,“ uvedl.

Forma týmu gradovala od prosince, šňůra domácích výher se zastavila po dvanácti triumfech. I tak Hanáci překonali sedmiletý rekord.

„Doma se nám hodně dařilo. Dávali jsme spoustu branek, třeba Hodonínu nasázeli desítku. Je vidět, že máme útočný tým. Sice jsme taky někdy hodně gólů inkasovali, ale vpředu jsme silní. Vždycky jsme něco vymysleli,“ usmívá se Světlík.

Tým se srdnatě pral o své štěstí i v play-off. Přes Uherský Brod a favorizovaný Uherský Ostroh dokráčel až do finále.

To bylo pro soudržnou partu hráčů, vlastně pro celý klub a i stále početnější publikum vyvrcholení úspěšné sezony, odměnou za všechnu dřinu, tvrdou práci.

Hokej v Kroměříži znovu bavil, fanoušky lákal nejvíc za poslední roky. „Věřím, že i další sezony budou úspěšné a budeme diváky bavit atraktivním hokejem,“ přeje si Světlík.

Kapitán Kroměříže Hubík: Už můžeme jenom překvapit. Domácí zimák dělá hodně

Šikovný útočník bude nosit dres Hanáků i v dalším ročníku. V mateřském klubu je spokojený, nikam jinam jej to netáhne.

Také kluby z vyšších soutěží mají smůlu. Světlíkovi krajská liga stačí. Jak to funguje jinde, se přesvědčil coby mládežník ve Zlíně, kde hrál pět let. U Beranů prošel žáky i dorostem, chvilku byl i v juniorce, než se pak vrátil domů.

Kroměřížský rodák se již hokejem jenom baví. Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně studuje strojírenský obor, čas na jiné sporty nemá.

Nyní si odpočine, nabere sílu a energie do jarní suché přípravy. S týmem se sejde v pátek 25. března, kdy společně zakončí úspěšný ročník.