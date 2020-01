„Asi jo, s prací a rodinou už by se to nedalo zkombinovat. Navíc už nyní se cítím fyzicky pomalejší před mladými,“ přiznává Jelínek, který si v aktuální sezoně připsal 12 kanadských bodů čtyři góly a osm asistencí.

Navíc ani postup není aktuální.

„Záleželo by na vedení, ale nejen pro mě ale pro spoustu hráčů by druhá liga byla konečná. Skloubit druhou ligu s prací by byl problém,“ myslí si Jelínek.

„Navíc je zbytečné se někam tlačit. Hrát spodek druhé ligy, nějakou almužnu není ono. V Kroměříži jsem zůstal proto, že tady byl vždycky super kolektiv,“ pochvaluje si Jelínek, rodák z Kroměříže, jen žije ve Zdounkách, kde má svůj autoservis.

Kroměříž se navzdory nepovedenému startu do sezony drží na čtvrtém místě, které zaručuje postup do play-off. Hanákům především pomohla série devíti výher v řadě, což je pro klub od roku 2005 novodobý rekord.

„Na to jak vypadal začátek sezony, je to zajímavější. Pro nás je hlavní cíl dostat se do play-off. To je základ. Bylo by příjemné začínat doma,“ ví Jelínek.

Kroměříž však nezvládla poslední dva domácí zápasy, když nestačila na Hodonín (1:3), nestačila ani na Břeclav (0:3), kdy navíc Hanáci ani neskórovali. „Měli jsme spoustu šancí, které jsme neproměňovali. To rozhodlo,“ ví Jelínek, který si na konci roku v Rýmařově už poněkolikáté v kariéře zahrál zápas pod širým nebem.

„Jako jeden z těch starších hráčů pamatuji i zápasy v Medvědicích u Brna, nebo Rousínově, ale byly tam strašně podmínky,“ vybavil si Jelínek, jenž v poslední bitvě nazývané Winter Clasic proti Uničovu dokonce skóroval.

„Led hrozný, chvílemi sněžilo. Navíc bylo teplo, takže kvalita ledu se nedala udržet. Spíš jsme ten zápas protrpěli, než užili. Ale podmínky byly pro všechny stejné,“ poznamenal Jelínek, který si jako teenager zkusil i extraligu dorostu, kde hrával proti Frolíkovi, Hanzalovi, Smoleňákovi a dalším.

„Moc dlouho jsem tam ale nestrávil, bylo to jen sezonu. Pak přišla zranění a to už jsem pro ně nebyl atraktivní. Zranění byla jen jedním z důvodů, proč mi to nevyšlo. Dostat se do profesionálního hokeje je i o štěstí. Musíte se líbit trenérovi, roli hraje i spousta okolností. Spousta kluků, co hraje i proti nám v ostatních klubech i kluci z Kroměříže ho v daný moment neměli. Proto hrajeme tuhle soutěž,“ myslí si Jelínek, jenž mládí obdivoval Jaromíra Jágra.

„A všechny další legendy, co prošli Naganem. Ti pro nás byli nejvíc,“ vzpomínal Jelínek na památné olympijské hry v roce 1998.