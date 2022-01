Morev patří mezi velké talenty kroměřížského hokeje. Hrdý patriot na tamním zimním stadionu bruslil už ve čtyřech letech. „V pěti mi Mikuláš přinesl první hokejku a pak už to bylo jasné. A taky je to u nás tradice,“ líčí s úsměvem.

V mateřském klubu prošel všemi mládežnickými kategoriemi. V posledních dvou letech zkoušel štěstí i v nedalekém Přerově, kde hrál za juniorku. Štěstí mu ale nepřálo, a tak se rád vrátil domů do Kroměříže.

„Mám tady víc času na školu, taky hraji za dvě kategorie a mám spoustu prostoru se zlepšovat,“ kvituje. „Dostal jsem šanci u mužů a mám se od starších a zkušenějších spoluhráčů co učit,“ těší Moreva.

Šikovný mladík na ledě nic nevypustí. Do každého souboje jde naplno. Umí zabojovat i dát gól. Právě zakončení patří společně s bojovností mezi jeho hlavní přednosti.

Devatenáctiletý útočník nastupuje na levém křídle v útoku s Filipem Lacigou a Ondřejem Dufkem. V obraně jim sekundují Jiří Osina a Marek Nesrsta. „Jsem rád, že si vyhovíme a že nám to začíná “lepit”. Věřím tomu, že se to bude jen zlepšovat,“ pronesl.

Mladý forvard si v letošním ročníku krajské ligy připsal už osm branek a pět asistencí, s třinácti body patří mezi nejproduktivnější kroměřížské hráče.

Ještě lepší čísla vykazuje mezi vrstevníky. V juniorské soutěži nasbíral za dvacet zápasů už jednadvacet branek a sedmnáct asistencí.

Hanáci se rozjeli. V posledních třech zápasech soupeřům z Uherského Brodu, Hodonína a Břeclavi nasázeli sedmadvacet gólů, pokaždé jednoznačně vyhráli a po sedmnácti kolech se drží na čtvrtém místě.

„I když by se sezona měla hodnotit až po play-off, tak musím říct, že se nám daří a v poslední době dosahujeme výborných výsledků. Věřím, že takto budeme pokračovat až do konce,“ přeje si nejen Morev.

Kroměříž patří mezi tradiční účastníky Krajské ligy. Mančaft se však za poslední roky dost obměnil. „Tým je kvalitní, v kabině vládne přátelská nálada a pohodová atmosféra,“ těší mladého forvarda.

I když na Hané vládne především fotbal, také hokej má ve městě tradici, své fanoušky.

„Podmínky jsou tady skvělé. Máme výborné zázemí i trenéry. Diváci chodí, při zápasech je dobrá atmosféra. Tímto děkuji všem fanouškům, co nás podporují. Především těm, co tvoří kotel. Svým skandováním a bubnováním dodává zápasům tu pravou atmosféru. Dokonce nás jezdí podporovat i na venkovní zápasy,“ pochvaluje si.

V Kroměříži v minulosti vyrostlo hned několik skvělých hráčů, kteří to někam dotáhli. V kurzu je momentálně hlavně gólman Málek.

Jednička Vsetína se zúčastnila nedohraného mistrovství světa do dvaceti let, navíc byla draftován do NHL týmem New Jersey Devils. „Od dětství jsme spolu hráli, fandím mu,“ přiznává.

Zatímco talentovaný brankář má nakročeno do nejslavnější soutěže světa, Morev se nikam nežene. „Vyšší soutěž mě teď neláká. V Kroměříži jsem spokojený,“ tvrdí.

„Chci se hlavně hokejem dlouho bavit a neustále se zlepšovat, protože je v čem,“ přidává.

Pro mladého útočníka je však důležité také studium. Devatenáctiletý mladík letos maturuje na státním gymnáziu v Kroměříži, takže milovaný hokej jde občas trochu stranou.

„Časově je to náročnější, ale když jezdíme v pátek odpoledne na venkovní zápasy s juniorkou, tak mi ve škole bez problémů vyhoví a mají pro mé zkrácené pátky pochopení,“ zdůrazňuje. „Času na učení je málo, takže cestou autobusem na zápasy poslouchám audioknihy s maturitní četbou,“ dodává s úsměv.