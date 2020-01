„Rekordy v hlavě nikdo neměl, jdeme od jednoho zápasu ke druhému. Chtěli jsme po letech v Boskovicích konečně vyhrát a to se podařilo,“ pochvaloval si 26letý Svoboda, který v dorostu a juniorce chytal pod současným trenérem zlínského áčka Robertem Svobodou.

Kde se ve vás vzala tahle síla a pohoda?

Po domácí prohře s Uherský Hradištěm jsme si společně řekli, že herně už víc klesnout nemůžeme a v dalším zápase v Bíteši už se to musí otočit na naší stranu. To se nám povedlo a od té doby pokračujeme v téhle parádní sérii. Jako klíčový faktor bych označil nástup hrajícího trenéra Osiny, který přinesl do naší hry řád.

Máte za sebou už i zápas pod otevřeným nebem proti Uničovu. V čem byl výjimečný?

Zápas pod širým nebem jsem si užil hlavně proto, že jsme vyhráli. Start do něj, ale nebyl vůbec dobrý. Od začátku utkání pršelo a led vůbec neklouzal. Než jsem si na to zvyknul, prohrávali jsme 0:2. Naštěstí v dalším průběhu jsme dávali góly už pouze my.

Dokonce jste si na masku nasadil i čepici. Pomáhala vám, nebo měla spíš estetickou funkci?

To k Winter Classic patří. Skoro v každém takovém zápase všude ve světě si brankáři na hlavu dávají čepici. Vypadá to dobře a navíc mi nepršelo na hlavu.

V Kroměříži jste čtvrtou sezonu. Jak se vám na Hané líbí?

Musím přiznat, že mi Kroměříž přirostla k srdci. Poznal jsem tady spoustu skvělých lidí a nových přátel. To je taky hlavní důvod proč v hokeji stále pokračuji.

Ve Zlíně jste procházel až do juniorky společně s Pavlem Sedláčkem, Lukášem Buchtou, Michalem Popelkou, nebo Patrikem Urbancem, kteří dnes hrají profesionální soutěže. Bylo vidět, že už tehdy mají kvality prosadit se v seniorském hokeji?

Všichni moji bývalí spoluhráči, které zmiňujete, byli klíčový hráči v juniorce. Není náhoda, že se hokejem živí. Ještě bych zmínil Dominika Matulu, který byl z juniorů možná nejlepší, ale do extraligy se mu protlačit nepodařilo.

Chytával jste proti Dominiku Frodlovi, Miroslavu Svobodovi, nebo Karlovi Vejmelkovi, kteří dnes chytají v extralize. Kdo se vám vryl do paměti nejvíc?

Z gólmanů si nejvíc pamatuji Mirka Svobodu, s kterým jsem se potkal na kempu a můžu říct, že kamarádi rozhodně nejsme. Karel Vejmelka byl skvělý už v téhle kategorii, přesto mě tenkrát nejvíc zaujal Lukáš Klimeš z Komety.

Proč to nevyšlo vám?

To je jednoduchá odpověď. Prostě jsem nebyl dost dobrý. Nějaký talent jsem v sobě měl, ale můj přístup k tréninku nebyl zrovna správný. Teď však moji spoluhráči přišli s teorií, že jsem možná málo pil. (smích)

Tehdejším trenérem byl Robert Svoboda, který dnes úspěšně vede zlínské áčko. Jak na něj vzpomínáte?

Trenéra Roberta Svobodu jsem zažil jak v dorostu, tak v juniorce a já na něj vzpomínám v dobré. Byl to trenér, který mi věřil a já pod ním vždy chytal. To je pro brankáře nejdůležitější.

Čemu se věnujete dnes?

Pracuji ve Zlíně jako kurýr pro UPS. K této práci mě přivedl táta, který je jeden z šéfů ve zlínském kraji a okolí. Máme tam skvělý kolektiv, plný bývalých fotbalistů, takže se je ráno vždy o čem bavit.

Máte nějaký brankářský vzor, případně oblíbeného hráče?

Žádný brankářsky vzor nemám, ale můj oblíbený gólman je náš trenér brankářů Dalibor Ondruš, který pro nás dělá první poslední. Životní vzor je pak Roger Federer.

Bydlíte ve Zlíně a dojíždíte?

Ano bydlím ve Zlíně a pravidelně dojíždím autem. Po dálnici jsem v Kroměříži za půl hodinky. Navíc se do týmu po letech vrátil Jakub Bouda, který bydlí také ve Zlíně, takže se v řízení střídáme. Cesty jsou teď daleko veselejší.

Krajská liga mužů (19. kolo)

SKMB Minerva Boskovice - HK Kroměříž 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

Branky (asistence) HK Kroměříž: Vaněk (R. Šťastný), F. Laciga, Vaněk (R. Šťastný, Jelínek), Murín (Vávra).

Sestava: Svoboda, Strašák - Osina, Andrýsek, J. Jergl, R. Šťastný, P. Omelka, Vávra, Nesrsta - Knápek, Jelínek, Vaněk, Zavřel, F. Laciga, Murín, Hubík, Kudlička, Bouda. Trenér HK Kroměříž: Bc. Zdeněk Bečka.