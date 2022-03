„Sám jsem tuto změnu navrhl,“ upozornil 35letý politik. „O tento především reprezentativní, čestný post mi nikdy nešlo. Podle předchozích zvyklostí jej vždy zastával primátor města Zlína. Naopak z pozice řádného správce investice mi šlo a stále jde především o to, aby klub co nejlépe fungoval. Po ekonomické stránce to bylo v pořádku, bohužel po sportovní to byl průšvih,“ mrzí Korce pád Beranů z elitní hokejové společnosti po dlouhých 42 letech.

Prakticky s výjimkou dozorčí rady byly zrušeny všechny kolektivní orgány, včetně prezidia. V případě jednatelů k tomu dojde s nástupem nového generálního manažera. „Jsem rád, že mnou předloženou změnu struktury podpořila rada města a následně i spoluvlastníci klubu. Zrušeno bude představenstvo spolku a tím i post prezidenta spolku, prokura společnosti, rada jednatelů,“ upřesnil primátor.

Veškerá energie majitelů nyní bude v nově nastolené struktuře směřována k obsazení postu generálního manažera, který bude mít zodpovědnost za kompletní fungování hokejového klubu. „Rádi bychom tento post obsadili co nejdříve, v řádu týdnů. Nyní vypíšeme výběrové řízení. To se stane v nejbližších dnech. Celé výběrové řízení by mohlo být vcelku rychlé,“ věří Korec.

A kdo bude prvního muže zlínského hokeje vybírat?

Předběžně jsme se bavili, že ve výběrové komisi bude mít zástupce každý z majitelů, měl by v ní být i zástupce dozorčí rady a v neposlední řadě skupina vybraných odborníků, kteří mají zkušenosti a vztah k hokejovému klubu. O některých osobách jsme se na úrovni vlastníků již bavili, ale napřed je oslovíme a podle jejich zájmu následně ustanovíme celou komisi.

Jaké kompetence bude mít nový generální manažer?

Ty největší, jdeme za osobní zodpovědností. Výkonný ředitel a generální manažer (GM) v jedné osobě bude řešit zejména kompletní řízení obou subjektů po finanční stránce, ale samozřejmě i sportovní, ačkoliv na ni bude mít nově přímo zodpovědného sportovního manažera (SM). SM ve spolupráci s GM nastaví dlouhodobou sportovní strategii a vizi klubu a bude spolupracovat jak s trenérským týmem, tak s manažerem mládeže (MM). MM se bude starat o přenos sportovního stylu mezi mládeží a prvním týmem. GM jako nejvyšší zodpovědná osoba bude řešit například i fungování obchodu a tím naplňování příjmové stránky rozpočtů, péči o partnery, marketing, komunikaci s veřejností a fanoušky, provoz zimních stadionů. Samozřejmě to nebude vše řešit sám, ale nastavení struktury včetně zodpovědností a výběr osob na jednotlivé pozice je již v jeho kompetencích.

Posledním generálním manažerem ve Zlíně byl Martin Hosták, mohl by na tuto pozici být opět vybrán?

Výběrové řízení bude zcela otevřené. Přihlásit se může opravdu naprosto kdokoliv, kdo bude mít připravenou koncepci řízení a vizi hokejového klubu. Bude pak na komisi, aby vybrala toho nejlepšího kandidáta.

Jak bude klub fungovat do zvolení nového šéfa klubu?

Do jeho zvolení dál zůstává a klub řídí rada jednatelů, která neodvedla po ekonomické stránce špatnou práci. Nepodařila se sportovní část, sestoupilo se, a proto děláme tuto zásadní změnu struktury. Díky práci jednatelů tak GM bude přebírat zdravý klub bez dluhů. Je třeba říci, že i samotná změna se musí připravit, protože je potřeba například změnit stanovy, pojistit nepřevedení či neprodej hokejové licence bez souhlasu města aj. Proto celá změna proběhne společně s výběrem GM, čili v řádu týdnů.

Zůstanou v klubu dál pracovat hokejové legendy jako jsou Čajánek, Leška, Marušák či Veselý?

Rád bych, ale jak jsem uváděl, vše již bude v kompetenci a na dohodě s novým vedením klubu a samozřejmě i na nich samotných. Za sebe bych si já osobně dokázal představit, že by novým GM byl někdo z vámi uváděných legend. Vše je otevřené.

Kdo aktuálně řídí přípravu nového týmu pro první ligu?

Do zvolení nového trenéra vše řešili současní jednatelé v součinnosti s legendami klubu. Předpokládám, že nyní tuto zodpovědnost již převzala nová trenérská dvojice.

Platí stále, že hlavním cílem nového vedení pro příští sezonu je návrat do extraligy?

Ano, i v tom to stále panuje shoda napříč majiteli klubu.

Bude mít klub odpovídající rozpočet, podobný tomu, co měl k dispozici v uplynulé extraligové sezoně?

Dle mých informací jednání s partnery probíhají, stejně tak jednatelé tvoří návrh rozpočtu na příští sezonu. Mohu jen říci, že se mi podařilo dohodnout na radě města, že výše reklamního plnění pro příští sezónu zůstane zachována ve stejné výši s tím, že klub samozřejmě musí poskytnout adekvátní plnění. Je to z naší strany i signál pro partnery a fanoušky, že to s návratem z pozice města myslíme vážně. Byli bychom rádi, aby nám současní či i noví partneři pomohli vrátit zlínský hokej kam patří, čili do nejvyšší české hokejové soutěže, kterou je extraliga.