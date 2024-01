OBRAZEM. Akce Pojď hrát hokej lákala, dorazily stovky nových Pastrňáků

/FOTOGALERIE a VIDEO/ Uplynulý týden a zejména víkend patřil náborové akci Českého svazu ledního hokeje - Pojď hrát hokej! Jako každoročně má za cíl oslovit co nejvíce mladých naději, dětí ve věku 4–8 let, ze kterých by mohli v budoucnu mohli vyrůst nové hvězdy jako jsou Jaromír Jágr či David Pastrňák.

Týden hokeje probíhal za velkého zájmu dětí také na zimním stadionu v Kroměříži. | Video: Břenek Martin