Jiří Osina, hlavní trenér st. žáků Kroměříže: „Chlapci hráli na své možnosti, ale na soupeře to nestačilo. Brumov byl fyzicky zdatnější a někteří naši svěřenci tak nestíhali a to se projevilo zejména ze začátku utkání na výsledku. Určitými změnami v sestavě jsme se dostali zpět do utkání, ale hosté už si vše pohlídali.

U těchto kategorií tolik výsledky neřeším. Jde mi o to, aby se každý z našich svěřenců alespoň přiblížil ke svým limitům, což mnohdy bývá veliký problém. Cílem našeho snažení by mělo být metodické učení se řemeslu jménem hokej a všemu, co k němu patří.“

Jaroslav Vaněk, hlavní trenér st. žáků Brumova: „Utkání se zpočátku vyvíjelo pro náš tým velmi dobře a po první třetině jsme vedli zaslouženě 6:0. Ale to jako by naše hráče ukolébalo a do druhé třetiny vstoupili velmi vlažně až naivně. Domácí tým toho dokázal v plné míře využít a ukázal, že se nevzdá lehce a druhou třetinu vyhrála zaslouženě 4:0. O přestávce trochu domluvy hráčům a šup dohrát utkání a pokusit se navázat na první třetinu. To se né úplně povedlo, ale nakonec jsme dokráčeli pro vítězství 8:6.

Náš tým starších žáků je složen z hráčů ročníku 2009 a 2010. Co se týče výsledků jsme přesně na 50%, což není určitě špatná vizitka. Naši hráči se snaží co jim síly stačí. Jednou je to lepší jindy zase horší. Podstatné je, že je to baví a mají chuť se zlepšovat každým tréninkem, zápasem. Co je sportovním cílem toho výběru? Připravit hráče na další pokračování v hokeji, což je přechod do starší kategorie - ať už 9. tříd nebo dorostenecké soutěže. Naším cílem je, aby se všichni hráči zlepšovali a měli chuť do další práce!“