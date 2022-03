„Na našich hlavně mladších klucích šla trošku vidět nervozita. Bohužel někteří úplně neunesli tlak. Třetí třetina se nám povedla už lépe, ale otáčet zápas za stavu 0:4, navíc venku, je hrozně těžké,“ uvedl po středečním duelu hostující trenér Karel Bečka.

Jeho tým první finálovou šichtu odedřel, nic navíc ale nepřidal, i proto se Hanáci vraceli domů s prázdnou. „Utkání bylo kvalitou horší než semifinále s Uherským Ostrohem, který hrál lépe než my i Hodonín ve finále,“ míní Bečka.

Hanákům v úvodním souboji scházel nemocný útočník Matula. Zkušený forvard nehrál ani poslední rozhodující utkání s Uherským Ostrohem, nedorazil ani do Hodonína, kde v minulosti působil. Kroměříži navíc při zápase vypadli Osina se Světlíkem, v závěru navíc vyfasoval trest Podešva, takže hosté dohrávali střetnutí ve značně okleštěné sestavě. „Ale o tom je play-off, ve kterém rozhoduje i šířka kádru a další maličkosti,“ ví dobře Bečka.

Na absence se sportovně nevymlouval, problémy Hanáků začaly jinde. Hosté na Zimním stadionu Václava Nedomanského nezachytili nástup soupeře a v 6. minutě po trefách Peše a Směřičky prohrávali 0:2.

Domácí byli v první třetině jasně lepší, soupeře držel je výtečný gólman Fajgl. Hanáci v prostřední části vyrovnali hru, ale ve 29. minutě Polák po parádní přihrávce Aleše Dufka zvýšil na 3:0.

Hodonínští se uklidnili, další úder zasadili protivníkovi ve vlastním oslabení. Po vydařeném sólu se prosadil urostlý obránce Mikéska.

Hotovo ale ještě nebylo. Hanáky vrátil do hry Matějka. Nejproduktivnější hráč Kroměříže nejprve snížil, aby pak asistoval u druhé branky Podešvy. Ten však vzápětí zbytečným zákrokem u mantinelu mužstvo oslabí, vyfasuje trest na pět minut plus do konce utkání. Triumf Hodonína zpečetí sedmnáct vteřin před koncem ve dvojnásobné početní výhodě obránce Směřička.

„Z porážky se musíme oklepat, konec ještě není. Ve čtvrtek máme trénink, něco si k tomu řekneme a nachystáme se na pátek. Snad to bude lepší,“ věří kroměřížský kouč.

Hanáci jsou doma silní. Před vlastním publikem uspěli dvanáctkrát v řadě, teď si věří i na Hodonín. „ V prvním zápase sezony jsme s ním sice dostali nařezáno, ale doma jsme jim to vrátili. Obě mužstva jsou na tom kvalitativně stejně. Soupeř má malinko zkušenější tým, což může hrát roli. My se s tím ale musíme vyrovnat,“ prohlásil Bečka.

I když Hanáci překročili svůj předsezonní cíl již postupem do finále, končit povedenou sezonu porážkou nechtějí. „Je to horší než vyhrát zápas o bronz, protože tam se slaví po výhře, kdežto tady bude jede tým smutný. My to chceme uhrát. Myslím si, že hokejově na to máme,“ je přesvědčený známý kouč.

Pomoct mohou i natěšení fanoušci. Na první finále jich dorazilo více než jedenáct set, v Kroměříži jich bude ještě víc. „Kotel bude ještě větší,“ vzkazuje soupeři.

Druhé finále začíná na Hané v pátek od osmnácti hodin.

1. finále play-off Krajské ligy jižní Moravy a Zlína -

SHKM Hodonín - HK Kroměříž 5:2 (2:0, 1:0, 2:2), stav série: 1:0.

Branky a nahrávky: 4. Peš (Sajdl, Směřička), 6. Směřička (Polesný, Peš), 29. Polák (M. Dufek, A. Dufek), 46. Mikéska, 60. Směřička (Polesný) – 48. Matějka, 50. Podešva (Matějka, Holík). Rozhodčí: Brzobohatý, Slavka - Husák, Jurčík. Vyloučení: 4:9, navíc Podešva (Kroměříž) 5 + OK. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Střely: 33:32. Diváci: 1165. Průběh utkání: 4:0, 4:2, 5:2.

Hodonín: Zollpriester (Chvátal) – Směřička, Polesný, M. Dufek, Mikéska, Vyrůbalík, Zlámal, Rýpar, Crlík – Peš, Sajdl, Vaškovič – Charvát, A. Dufek, Polák – Sedlák, Konečný, Venclík – Filásek, Pospíšil, Jajcay. Trenér: Kuba.

Kroměříž: Fajgl (Strašák) - K. Holík, R. Šťastný, Osina, Vávra, J. Jergl, Andrýsek, Nesrsta - Hubík, Matějka, Světlík - Blinka, F. Laciga, Morev - Zavřel, Jelínek, Hradil – Podešva. Trenér: Bečka.