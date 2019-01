ZLÍNSKÝ KRAJ - Den konečného rozhodnutí o bytí a nebytí vsetínského mužského hokeje dostal konkrétní podobu. Kauza kolem vyloučení Vsetína z extraligy by měla být rozhodnuta v průběhu příštího týdne. Arbitrážní komise Českého svazu ledního hokeje, která před týdnem rozhodla, že řešení případu je v její kompetenci, si totiž na pondělí pozvala představitele valašského celku i Asociace profesionálních klubů (APK) k ústnímu projednání případu. Kauzou se ale dál zabývá také antimonopolní úřad.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Podle slov právního experta Vladimíra Balaše, pověřeného řízením arbitráže, by se měly obě strany sejít u arbitráže v pondělí. Balaš spolu s dalšími dvěma členy komise Radovanem Vrbkou a Petrem Řezníčkem mají již dostatečně dlouho k dispozici písemné podklady a při ústním projednání mohou zástupci APK i Vsetína předložit další argumenty. „Předpokládám, že rozhodneme hned v pondělí nebo v průběhu několika málo dnů,“ podotkl Balaš s tím, že rozhodnutí arbitrážní komise bude závazné.

A právě na to čeká valašský klub už od začátku června, kdy byl Vsetín na zasedání APK hlasováním vyloučen z nejvyšší soutěže. „Všichni samozřejmě netrpělivě očekáváme konečné rozhodnutí. Nejistota nic neřeší. Když nevíme, co bude, tak se nám všem špatně pracuje. Všichni ale věříme, že to dopadne dobře a budeme hrát extraligu,“ poznamenal včera odpoledne sportovní manažer vsetínského klubu Alexej Jaškin. „Vše se bude odvíjet od toho, jak dopadne právě pondělní arbitráž. Do té doby se vlastně nic nového ohledně hráčských posil nedá řešit,“ posteskl si vsetínský manažer, jehož práce je nejistotou kolem extraligové licence neskutečně ztížená. „Nějaké hráče máme rozjednány, ale nic není dotažené do konce. V případě, že by arbitráž rozhodla v náš prospěch, by nás čekalo mnoho tvrdé práce, ale jistě by přišlo hned několik posil,“ slibuje Jaškin.

Ve Vsetíně se mezitím mužstvo standardně připravuje na sezonu 2007-2008. Prvními testy připravenosti mužstva budou zápasy letního poháru, v rámci kterého se utkají Valaši v jedné ze skupin s Vítkovicemi, Třincem a Zlínem. Úvodní duel sehraje Vsetín už příští úterý ve Vítkovicích. Na ledovou plochu vyjeli poprvé žlutozelení pod vedením trenérského dua Vlach - Neliba uplynulou středu. K týmu se postupně připojili i zkušení borci Roman Stantien a Luboš Rob. V tolik složité a nejisté situaci se dokonce objevila i jedna nová tvář. „Na zkoušku máme mladého obránce Jiřího Suchého, který hrál poslední dvě sezony v juniorské zámořské soutěži,“ uvedl Jaškin na adresu 19letého hráče, jenž v posledních dvou letech hrál v Quebec Major Junior Hockey League za Halifax Mooseheads a na posledním MS dvacítek odehrál šest utkání za juniorskou reprezentaci.

V případě, že by Vsetín neuspěl u arbitráže, chce se dále proti vyřazení z extraligy bránit u civilního soudu. Ve hře je i svolání mimořádné valné hromady APK, na níž by se kluby mohly k vyřazení Vsetína znovu vyjádřit a své rozhodnutí případně přehodnotit.