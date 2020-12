Třebaže vláda v neděli oficiálně oznámila, že od čtvrtku se bude moci opět sportovat a trénovat v uzavřených prostorách, v případě ledního hokeje visí nad restartem přípravy mládeže velký otazník.

„Aktuálně řešíme největší absurditu, a to je používání roušek. Pokud by se měly používat, ve čtvrtek s přípravou mládeže nezačneme,“ přiznal za vsetínský hokejový klub tiskový mluvčí Václav Trávníček. „Stále čekáme na výklad Českého svazu ledního hokeje a Národní sportovní agentury. Pokud by roušky nebyly při tréninku povinné, jsme připravení vyjet i s mládeží na led s početními omezeními a za nejpřísnějších hygienických podmínek,“ potvrdil.

Zavřený kohoutek sportu ve vnitřních prostorách postihl s výjimkou Zlína a Vsetína, kde se za speciálních podmínek hrají profesionální soutěže mužů, všechny regionální hokejové kluby, které z ekonomického hlediska sáhly k rozpuštění ledu. Ani stávající vládní rozvolnění je v nejbližších dnech ke změně a znovupřipravení kluzišť nepřiměje.

„Jen tréninky mládeže provoz stadionů nezachrání. K tomu je potřeba mít zajištěn i komerční provoz, přesněji rozjetí amatérských hokejových soutěží,“ vysvětlil za všechny předseda brumovského hokeje Jaroslav Vaněk, jehož klub pracující bez podpory města stála všechna opatření téměř 400 tisíc korun.

A kdy v Brumově nejdříve plánují znovu zprovoznění zimáku?

„Pokud vše půjde dobře, tak v polovině prosince, na tento termín se upínáme. Samozřejmě chystáme vše pro bezpečnost a splnění hygienických požadavků, ty nás nyní nějaký čas budou provázet. Musíme být trpěliví, nikdo nechce, aby se další zavření vrátilo,“ uvědomuje si a přeje Jaroslav Vaněk.

Na ledě v rouškách

Jediným klubem v kraji, který pustí již ve čtvrtek na led své mládežníky, je PSG Berani Zlín.

„Dosud jsme trénovali a nadále se budeme připravovat týmově venku. Zmírnění omezení ale využijeme i pro přípravu na ledě ve skupinkách devíti hráčů a trenéra, kde se ovšem budeme věnovat individuálním dovednostem. I proto, že budou muset mít všichni roušky a nebude možná velká zátěž,“ uvědomuje si Tomáš Valášek, manažer mládeže zlínského hokejového klubu.

Třebaže Berani mají k dispozici dvě ledové plochy, tréninková PSG aréna dál zůstává rozpuštěná a připravovat se i mladí hokejisté budou na hlavní – Stadionu Luďka Čajky.

„Až budou opatření dál rozvolněná a budou se moci rozjet amatérské soutěže, okamžitě začneme chystat led i na druhé ploše. V tuto chvíli ale platí, že do konce roku zůstane plocha PSG arény rozpuštěná,“ dodal Valášek.