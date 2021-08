„V kontaktu jsme pořád, řešíme tréninky i zápasy. Tentokrát byla zvláštní první třetina, zbytek už ale byl lepší,“ hodnotil rodák z Kroměříže.

Jakube, jak jste si užil reprezentační dres a výhru nad Švédy?

Užil jsem si to hodně. Vážím si šance, kterou jsem dostal. Góly padaly od začátku, nebyl to gólmanský zápas, ale zvládli jsme to dobře.

Za národní tým jste nastoupil teprve podruhé. Byl jste nervózní?

Nervozita je vždycky. Taková ta menší, zdravá. Škoda prvního gólu, tím jsem nás trošku srazil, ale potom se to naštěstí nakoplo a dotáhli jsme to do vítězného konce.

První inkasovaný gól vás nerozhodil?

Když to řeknu špatně, jsem na takové góly zvyklý. Hlavně si to nebrat, přejít to a jít dál. Rozebere se to po zápase.

Vykoupil jste se také několika výbornými zákroky. Jak těžké to proti Švédům bylo?

Nebylo to jednoduché, bylo tam několik těžkých zákroků. V první třetině jeli dva na nikoho, to se mi podařilo zneškodnit. Ve druhé třetině tlačili, hráli nepříjemný hokej v útočném pásmu, byli svižní a rychlí. Jsem rád, že to dopadlo dobře.

V závěru panovala v Hodoníně výborná atmosféra. Sledoval jste dění v ochozech?

Jsem takový, že do hlediště se nedívám. Mě to spíš rozhodí, hledal bych, kdo kde sedí a podobně. Ale samozřejmě slyším to a je to příjemné.

Do Hodonína to nemáte daleko. Měl jste tady blízké?

Byla tady rodina. V Hodoníně jsem si navíc připsal první výhru ve druhé lize za Valašské Meziříčí. To prostředí znám, chytal jsem tady už za Kroměříž. S tou jsme tady vždy vyhrávali, to stejné s Valašským Meziříčím. Jsem rád, že to pokračuje.

Jak vycházíte s dalšími gólmany Michalem Postavou a Nickem Malíkem?

Tvoříme výborné trio, navzájem se doplňujeme a povzbuzujeme. Je mezi námi zdravá rivalita. Není to tak, že bychom se nesnášeli.

A až dojde na vzájemné měření sil v Chance lize s Michalem Postavou z Přerova, bude to platit také?

Mimo hřiště jsme přátelé, ale na ledě samozřejmě hrajeme proti sobě a takové bratříčkování to není. Po zápase si ale vždycky poděkujeme, pokecáme a jsme zase kamarádi.

Co čekáte od sezony v dresu Vsetína? Měl byste dostávat hodně prostoru.

Asi bych měl, ale nikde není napsané, že bych měl chytat celou sezonu. Samozřejmě bych ale byl rád. Chtěli bychom se porvat o postup do extraligy.

Očekávání jsou ve Vsetíně velká, nebude na vás příliš velký tlak? Přeci jen jste pořád mladý gólman.

Tlak samozřejmě bude, ale jsem na to zvyklý třeba z přetlaku v brankovišti. Myslím, že se to dá zvládnout v pohodě, i když tohle bude trošku jiné.

Kdyby se postup podařil, nebylo by to trošku dilema? Zámoří, nebo extraliga v dresu Vsetína?

Teď je to složitá otázka, je to hodně dopředu (usmívá se). Samozřejmě bych byl rád, kdybych si mohl zachytat za Vsetín extraligu, ale na to je ještě brzy.

Draftován jste byl Ďábly z New Jersey. Pozorují vaše zápasy?

V kontaktu jsme pořád. Každý týden si voláme, řešíme jak tréninky, tak i přípravné zápasy.

Jak ten kontakt probíhá?

Zavolá mi trenér brankářů New Jersey, popovídáme si o zápasech. Posíláme reporty z tréninků a zápasů přímo do New Jersey. Ten kontakt je víceméně hodně blízký.

Takže po zápase se Švédy budou spokojeni?

No, nevím, po tom prvním gólu (směje se). Ta první třetina byla taková zvláštní. Ale ten zbytek už pak byl lepší.