Jedním z velkých momentů podzimu byla výhra v Prusinovicích, které jsou druhé…

Ano, je to tak. Jedná se o zkušený mančaft, který už je chvíli pohromadě. Byl to hodně bojovný zápas, vyšel nám. Porazili jsme týmy, které jsou nahoře, zahráli jsme proti nim dobře. Naopak jsme schopni prohrávat s celky na opačném pólu.

Zklamaly vás nějaké výsledky?

Nedá se říct, že vyloženě zklamaly. S Rajnochovicemi jsme si mysleli, že bychom mohli pomýšlet na lepší výsledek, nakonec jsme však prohráli. Ukázali, že mají zkušený tým, soupeř odehrál dobrý zápas.

Od prvního místa vás dělí jen šest bodů. Jak si na toto umístění věříte?

Na první místo asi úplně kvalitativně nemáme. Spíše chceme hrát nahoře, abychom se udrželi na třetím čtvrtém místě a nemuseli se plácat kolem desáté pozice jako minulý rok. Cíl je být do třetího místa, které není tak daleko.

Pomýšleli byste případně na postup?

V okresu jsme byli nedávno a víme, že kvalitativně je to jinde než "trojka". Když jsme tam byli naposledy, tak jsme za sezonu uhráli osm devět bodů, je to pro nás ponaučení. Kádr není špatný, ale na možnost hrát v okresu bych to neviděl.

Spekuluje se o restartu soutěží. Jaký je váš názor?

Byl by to druhý ročník po sobě, kdy bychom nedohráli. I když je situace skrze covid vážná, tak alespoň čtyři zápasy bychom odehrát mohli. Dědina bez fotbalu je smutná, chybí nám. Nezávisí to však na nás. Bylo by ke prospěchu věci, aby se to navrátilo k normálu.

Odpůrci návratu zmiňují potenciální zranění…

Spíše se to týká vyšších tříd. Nemyslím si, že ve „trojkách“ se trénuje dvakrát týdně, možná tak jednou. Kluci, kteří chtějí, tak se udržují. Ohledně zranění si nemyslím, že by to bylo rizikové. Znám týmy, které netrénují a zvládají to.

Jak to vypadá s kádrem?

Zatím nevím o tom, že by někdo odházel, tým je celkem stabilizovaný. Dá se říct, že za posledních pár let jsme to vždy doplnili kluky z okolních měst, dědin.

Bojíte se konce kariéry některých hráčů po tak dlouhé době?

Stát se to může, ale spíše minimum z nich. Nevím, že by někdo z našeho kádru vyloženě kvůli pandemii končil. Spíše doufám, že budou mít chuť aktivně hrát.