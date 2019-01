Kroměříž – V úvodním kole nastříleli hokejisté Kroměříže deset branek ve Velkém Meziříčí. V premiéře na domácím ledě jim ke stejné metě chyběl jenom jeden gól.

Hokej Uherské Hradiště - Kroměříž | Foto: DENÍK / Libor Kopčil

HK KROMĚŘÍŽ – UHERSKÉ HRADIŠTĚ 9:0 (1:0, 4:0, 4:0)

První třetina byla hodně skoupá na branky. Domácí dostal do vedení Křemeček.

„Hosté ještě dokázali v první třetině s námi bruslit. My jsme bohužel hráli víc technicky než ve Velkém Meziříčí a byli jsme málo důrazní," řekl kroměřížský trenér Zdeněk Bečka..

Ještě v polovině zápasu byl stav 1:0, na čemž měl výrazný podíl hostující brankář Vlachynský. Uherské Hradiště mohlo ve 33. minutě dokonce vyrovnat, ale Krchňáček při trestném střílení netrefil branku. V následujících šesti minutách vstřelili Hanáci pět branek.

„Od poloviny zápasu jsme se vrátili k tomu, co jsme hráli minulý zápas. Důrazné branky nám letos padají," pochvaloval si Bečka.

V závěrečné části přidali domácí hokejisté další čtyři branky a měli sedm minut na to, aby stejně jako v prvním kole nastříleli deset gólů. To se jim tentokrát nepodařilo. Čestný úspěch hostů nezaznamenal ani Fridrich, který v poslední minutě najížděl sám na Vagnera.

„Ve třetí třetině už šlo především o to, aby se utkání nezvrhlo v nějakou zbytečnou šarvátku. Chvilku to na to vypadalo, ale rozhodčí to perfektně zvládl a nepustil si hráče k tělu," zdůraznil kroměřížský trenér, který krotí po dvou vysokých výhrách euforii.

„Nechci říkat, jestli jsme letos silnější. Mužstvo mělo svou kvalitu i loni. Teď se nám daří proměňovat šance a dávat branky. Nesmíme usnout na vavřínech. Svůj hokej musíme vnutit našim soupeřům. Nesmíme se přizpůsobovat jejich hře," dodal Zdeněk Bečka

Branky a nahrávky: 13. Křemeček (Bouda), 34. Křemeček (Bouda), 36. Merta (Křemeček, Bouda), 37. Machálek (Župka), 40. Nedbal (Murín, Motal), 42. Murín (Motal), 48. Murín (Nedbal), 52. Gajdoš (Župka), 53. Křemeček (Merta). Vyloučení: 4:7. Využití: 1:0.

Kroměříž: Vagner – Župka, Gajdoš, Paksi, Gazda, Vinklárek, Večerka – Šerka (48. Blahuš), Jelínek, Machálek – Merta, Křemeček, Bouda – Motal, Nedbal, Murín. Trenér: Zdeněk Bečka.