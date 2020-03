Po smolné středeční porážce z Boskovic 4:5 v prodloužení nestačili Hanáci na favorita ani doma a podlehli 5:8.

„Kdo byl na obou zápasech, bylo tam nasazení i bojovnost. Bohužel Boskovice mají vyrovnanější kádr, konzistentní všechny tři pětky, ve kterých je jejich síla rozložená. Naše třetí pětka na ně sílu neměla,“ cítil Bečka, který ve druhém zápase nasadil po zranění i kapitána Lubomíra Murína. „Podal dobrý výkon,“ ocenil.

Hattrick k ničemu

Smutným hrdinou Kroměříže se stal Martin Gazda. Právník, jenž přijel z Prahy až na druhý páteční zápas, se blýskl hattrickem.

„Po novém roce ani netrénuje, jezdí jen na zápasy, přesto týmu má co dát. Je to skromný kluk. V týdnu mi píše, že s týmem chce být, ale nemusí ani hrát. Přitom jsem moc rád, že se vůbec ozve,“ rozesmál se Bečka.

Sám Gazda se svým třígólovým příspěvkem vzhledem ukončení sezony vůbec nezabýval.

„Statistiky neřeším, je to vždy práce celé pětky a je úplně jedno, kdo ten gól dá. Frustrující je spíše to, že jsme opět vypadli s Boskovicemi,“ mrzí Gazdu, který zažil všechny čtyři neúspěšné série s neoblíbeným sokem.

Kroměříž totiž už podruhé v sérii vyřazovacích bojů nad Boskovicemi nevyhrála ani jeden zápas a nedovolila dospět sérii do rozhodující bitvy.

„Tentokrát jsme ve druhém zápase nedokázali proměnit dlouhou řadu přesilových her ve druhé třetině, kdy jsme mohli soupeři odskočit a zároveň jsme však často velmi jednoduše inkasovali. Oba tyto atributy nás nejspíše stály zápas i celou sérii,“ štve Gazdu.

Neoblíbený soupěř

Nejblíž přejít přes Boskovice měla Kroměříž v letech 2016 a 2017, kdy se Hanákům povedlo urvat vždy alespoň jedno utkání série.

„Měli jsme na to přes Boskovice postoupit, kádr jsme měli tehdy velmi kvalitní a dodnes mě mrzí, že se to nepovedlo. V dalších dvou případech již byla znát větší kvalita Boskovic. Většinou byli o něco lepší a v rozhodujících chvílích si vítězství pohlídali. Dali jsme do toho vždy vše, ale bohužel to nestačilo,“ srovnal Gazda, jenž opět, jak je jeho zvykem dorazil z Prahy až na páteční druhý zápas.

Středeční bitvu sledoval přes internet v textovém přenosu.

„Bylo to těžké. Věřil jsem však, že to kluci zvládnou. Chyběl opravdu jen kousek, ostatně téměř jako vždy, když hrajeme v Boskovicích důležité zápasy. A bohužel také jako vždy jsme se v poslední minutě a následně pak i na začátku prodloužení, kdy se v případě oslabení hraje čtyři proti třem, museli bránit přesilové hře domácích. Kluci tam nechali všechno, ale Boskovice přesilovou hru využili a získali tak psychickou výhodu na svoji stranu,“ litoval Gazda porážky 4:5 v prodloužení.

Celkové hodnocení sezony vnímá rozporuplně.

„Sedmé místo se dá považovat za neúspěch. Na druhou stranu se na to musíme podívat trochu objektivně. Na začátku sezóny byla citelně znát absence Jirky Osiny a Martina Vávry v obranných řadách a vzhledem k tomu, že nemáme tak široký kádr, jsme pak museli se sestavou hodně improvizovat. Když se do toho přidají další absence z důvodů nemoci či pracovních povinností, zranění střelce Merty a skutečnost, že naše utkání kolidovala s programem juniorky, která bojuje o postup do vyšší soutěže, byly výsledky takové, jaké byly. Prošli jsme si tak sérií proher i vítězství. Dokázali jsme porážet i ty nejsilnější soupeře, ale prohrát i s těmi, které bychom měli určitě porážet. Oproti minulým rokům si však z této sezóny můžeme vzít i hodně poučení a nalézt pozitiva, jako například výkony celé první pětky, která tým v hodně utkáních táhla. Tým držel vždy při sobě a věřím, že v další sezóně budeme bojovat o mnohem lepší umístění,“ dodal Gazda.

