Podle elitního beka celek z Valašska odehrál proti Blansku po taktické stránce jedno z nejlepších utkání za poslední roky. „Padesát minut se hrálo bez branek, což jsem v kraji ještě nikdy nezažil,“ přiznává.

„Ubránili jsme všechny oslabení, na čemž jsme hodně pracovali a vyplatilo se. Soupeře jsem nepustili k vyloženým šanci a konečně jsem výborně sbírali odražené puky od brankáře. Jde vidět, že se po taktické stránce zvedáme,“ těší Vaňka.

Blansko přitom má hodně důrazný a silově vyspělý tým. „Na začátku nás hodně zatlačili, ale jeho nápor jsme ustáli a poté následovalo jen čekání, kdo udělá první chybu,“ říká.

„Pro diváka to byl i přes menší počet branek pěkný hokej, jelikož se hodně bruslilo a byla vidět spousta osobních soubojů,“ přidává.

Sobotní utkání začalo v Brumově velice netradičně. Nejprve na ledovou plochu nastoupily domácí nejmladší hokejové naděje a po nich jednotlivě při světle reflektoru i borci prvního týmu, kteří na sobě měli nové dresy s novým logem.

„Zápas byl pro nás hodně důležitý. Nové dresy jsme chtěli vítězně pokřtít,“ přiznává Vaněk.

Utkání začalo ve velkém tempu. Brumovští od začátku měli hru pod kontrolou. Branky ale začaly padat až v poslední třetině. V 50. minutě otevřel skóre Lukáš Lysák, jenž se trefil po přihrávce Jakuba Vaňka. Domácí kapitán pak zužitkoval početní výhodu a a přesnou ranou zvýšil na 2:0.

V závěru to hosté zkusili v šesti. Při power-play vyvinuli velký tlak, ale hokejisté Brumova náporu soupeře odolali a zásluhou Lukáše Lysáka přidali do prázdné branky ještě jednu branku.

„Teď se musíme připravit na malé derby s Uherským Hradištěm, jelikož hrajeme o sedmé místo v tabulce,“ dodává Vaněk.

Kroměříž doma i podruhé podlehla Uherskému Brodu

Kroměřížští hokejisté prohráli s Uherským Brodem i druhý domácí duel, tentokrát 2:3 v prodloužení, i přesto dál drží třetí příčku. Diváci viděli na Hané vyrovnané střetnutí, ve kterém mohly všechny tři body připadnout oběma týmům. Kroměříž dvakrát dotahovala těsné manko, nakonec rivaly rozsoudilo až prodloužení.

„Remíza je spravedlivá,“ míní domácí trenér Zdeněk Bečka. „My jsme nepředvedli žádný extra výkon, soupeř naopak hrál slušně. Bohužel nám scházejí Matějka s Matulou, kteří nás v minulé sezoně střelecky táhli. Nyní nedáváme šance, což nás sráží. Do týmu zapracováváme juniory, musíme být trpěliví,“ ví Bečka.

Uherské Hradiště si zkomplikovalo boj o play-off

Uherské Hradiště si výrazně zkomplikovalo boj o postup do play-off. Svěřenci trenéra Lukáše Kašného doma podlehli předposledním Boskovicím 3:5 a před sobotním soupeřem mají pouze jednobodový náskok.

Hosté rozhodli vyrovnaný duel třemi brankami v prostřední části. „Zklamání je velké. Kluky nemám za co pochválit. Mrzí mě předvedený výkon, takto se o play-off neboduje,“ říká domácí trenér Lukáš Kašný.

Navštívili jsme: Ostroh zdolal Břeclav, Rauš se trefil přes celé hřiště

Jeho tým přistoupil k důležité bitvě lehkovážně, protivníka nepochopitelně podcenil. „Situaci jsme si porážkou zkomplikovali. Už není kam uhnout,“ ví Kašný.

Slovácký celek rychle za sebou inkasoval dvě branky a pak složitě zápas otáčel. „Soupeř hrál jednoduchý hokej, za stavu 2:0 to zavřel. My jsme se díky přesilovce pět na tři vrátili do hry a v pokračující početní výhodě jsme skóre srovnali. Když už jsme se na začátku druhé třetiny dostali do vedení, neproměnili jsme vyložené šance,“ štve Kašného.

„Místo toho, abychom soupeři odskočili a přidali další branky, s šancemi jsme naložili laxně, za což jsme potom pykali. Boskovice dvakrát na konci druhé třetiny udeřili a závěr už si pohlídaly,“ dodal trenér Uherského Hradiště.

Hodonín nastoupil proti Technice jen s deseti hráče do pole

Hodonínští hokejisté nastoupili do sobotního duelu proti vedoucí brněnské Technice pouze s deseti hráči do pole, i přesto dokázali s favoritem držet dvě třetiny krok. PO čtyřiceti minutách to bylo 2:4. Ovšem v závěrečné části již začaly Baníku docházet síly, Technika přidala další čtyři branky a nakonec na Zimním stadionu Václava Nedomanského zvítězila 8:3. Za hosty se čtyřmi góly blýskl kanonýr Petr Jurča. Zkušený útočník má na svém kontě již devětatřicet branek.

Domácím naopak dvě trefy Charváta na body nestačily. „Chtěl bych klukům poděkovat za bojovnost a odvedenou práci. I když jsme nakonec vysoko prohráli, byli jsme dvě třetiny na dostřel. Dobře jsme bránili a drželi střední pásmo. Těžili jsme z brejkových situací. Hráli jsme jen v deseti lidech, z toho ze stabilního kádru bylo jen sedm lidí, takže jsme si mákli,“ uvedl hrající trenér Hodonína B Michal Kuba.

Krajská liga jižní Moravy a Zlína, 20. kolo -

HC BRUMOV-BYLNICE - HC DYNAMITERS BLANSKO 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 50. L. Lysák (Vaněk), 54. Vaněk (M. Lysák, Macháč), 60. L. Lysák. Rozhodčí: Čech – Babulík, Šobáň. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 103.

Brumov: Čada – Krůžela, M. Lysák, Vaněk, Strnka, T. Lysák – Častulík, Urban, Novosad, Bublák, L. Lysák, Sopek, T. Tulpa, Macháč, T. Tulpa.

Blansko: Vlach – Sedláček, Berka, Hussein, Pilát, Němec, M. Antoňů, Rašovský – Müller, Král, Šmahel, Kuběna, Grünwald, Antal, Majola, T. Antoňů, Malý, Kubíček.



HK KROMĚŘÍŽ - HC SPARTAK UHERSKÝ BROD 2:3 PO PRODLOUŽENÍ (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 19. Podešva (Vávra, Holík), 36. Světlík (Laciga) - 2. Macharáček (Tomek, Fajkus), 26. Stiksa (Fajkus, Budil), 64. Fajkus (Tomek). Rozhodčí: Volf - Janča, Vašenka. Vyloučení: 1:1. Využití: 0:1.

Kroměříž: Fajgl (Pražan) - Augustín, Opravil Dominik, Holík, Jergl, Zeman, Vávra, Nesrsta, Prčík - Knápek, Morev, Opravil Dan, Světlík, Laciga, Hradil, Zavřel, Hubík, Podešva

Uherský Brod: Málek (Popelka) - Kadlčík, Budil, Vaněk, Tomek, Uhříček - Kočica, Václavek, Vaculík, Macharáček, Stiksa, Vaculín, Šiller, Klusák, Bujáček, Bařinka, Fajkus.



HC UHERSKÉ HRADIŠTĚ – HC BOSKOVICE 3:5 (2:2, 1:3, 0:0)

Branky a nahrávky: 18. T. Pavlůsek (Tischer, D. Pavlůsek), 19. Kobylík (Jelének), 24. D. Pavlůsek (Nohal, Řezníček) - 8. Šilhavý (Štefanik), 9. Píchal (Šebek, Pokorný), 34. Šilhavý (Orsech), 38. Schejbal (Štefanik), 40. Schejbal (Štefanik). Rozhodčí: Slavka – Halás, Wesley. Vyloučení: 6:7. Využití: 3:1. V oslabení: 0:1.



SHKM BANÍK HODONÍN B - TECHNIKA HOCKEY BRNO 3:8 (1:1, 1:3, 1:4)

Branky a nahrávky: 5. K. Charvát (Sedlák, Matuškovič), 28. Běloch (Huňady, Výmola), 59. K. Charvát - 7. Jurča (Dufek), 21. Stehlík (Jurča, Benýšek), 27. Jurča (Stehlík, Svatuška), 35. Mokrohajský, 44. Jurča (Stehlík), 45. Boček (Račický, Tomaník), 54. Jurča (Věžník, Dufek), 55. Benýšek (Jurča, Stehlík). Rozhodčí: Šiška - Bačák, Olšar. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Střely: 28:37. Diváci: 165.

Hodonín: Zollpriester (41. Luner) - Flamík, Výmola, Crlík - Matuškovič, Filásek, Huňady, Běloch, Kuba, Sedlák, Charvát K. Trenér: Michal Kuba.

Technika Brno: Alexa (Skoupý) - Fojt, Věžník, Úlehla, Dufek, Rosendorf, Strýček, Kubica - Mokrohajský, Tomaník, Boček, Hroudný, Benýšek, Jurča, Hledík, Svatuška, Stehlík, Račický. Trenér: Jiří Rech.