Zato domácí byli zklamaní. „Poslední dobrou se nám zápasy s Uherským Hradištěm nedaří, což se prokázalo i teď. Nakonec můžeme být rádi i za bod, ale s předvedenou hrou spokojení nejsme, jelikož jsme opět nenavázali na předešlé vynikající výkony,“ štve kapitána Brumova Jakuba Vaňka.

Na Valašsku byl k vidění bojovný hokej. „Určitě bylo z obou stran cítit, že jde o důležitý zápas. Hrálo se o každý metr ledu,“ líčí Kašný.

Jeho tým sice po trefě Vaňka od 6. minuty prohrával, ale ještě v první třetině výsledek otočil. „V prvních deseti minutách jsme mohli cely zápas rozhodnout, ale soupeř to ustál a po první třetině vedl 2:1. Pomohl mu i kuriózní gól, když při signalizované výhodě nás hráč trefil soupeře a puk se přes celé hřiště odrazil do brány,“ kroutí hlavou Vaněk.

Hned v úvodu prostřední části navíc Forman zvýšil na 3:1. „Měli jsme dobrý vstup do zápas a dlouho si udržovali vedení. Snažili jsme se utkání i výsledek kontrolovat, ale domácí nás ve třetí třetině zatlačili a skóre srovnali,“ uvedl Kašný.

„Tlak jsme sice měli, ale nemohli jsme kotouč protlačit za výborně chytajícího gólmana. Zápas se nám nakonec podařilo srovnat,“ říká Vaněk.

Hokejisté Brumova (červen dresy) doma podlehli Uherskému Hradišti 3:4 po nájezdech.Zdroj: HC Brumov-Bylnice

Prodloužení už žádné šance nepřineslo, nájezdy už byly vabank. Štěstí se nakonec přiklonilo k celku ze Slovácka. Brumovu ale i bod bude stačit k udržení sedmého místa. Ve čtvrtfinále se nejspíše postaví Uherskému Ostrohu. „Musíme se nachystat na další zápas, který nás čeká ve čtvrtek v Hodoníně. Chceme si upevnit sedmé místo v tabulce. Pokud chceme uspět, musíme podat úplně jiný výkon než jaký jsme předvedli v posledním zápase,“ ví dobře Vaněk.

Uherské Hradiště, které má lepší bilanci ze vzájemných zápasů s Boskovicemi, skončí s největší pravděpodobností osmé a ve čtvrtfinále narazí na suverénního vítěze základní části, brněnskou Techniku. „To je nám jedno. My jsme hlavně rádi, že si po pěti nebo šesti letech konečně zahrajeme play-off. Na to, že jsme měli obrovskou marodku a nastupujeme v nejmladší sestavě z celé soutěže tak je to pro nás úspěch a splnění toho, co jsme si před sezonou předsevzali,“ prohlásil Kašný.

KROMĚŘÍŽ OBRALA TECHNIKU O BOD

Kroměřížští hokejisté prohráli v sezoně i čtvrté prodloužení, bod na Technice ale berou. Hanáci na ledě vítěze základní části dlouho vzdorovali, favorita trápili. Po výborném výkonu padli 5:6 a v tabulce klesli kvůli horšímu skóre za Břeclav na čtvrté místo. Pojistili si ale výhodu prvního domácího klání ve čtvrtfinále play-off.

„Pro diváky to byl dobrý a zajímavý zápas. My jsme podali daleko lepší výkon než s Uherským Brodem. Utkání bylo vyrovnané, rychlé, bohaté na góly, ale zase se spoustou trestů. Hra byla zbytečně tvrdá, to se mi moc nelíbilo, ale jinak musím kluky pochválit,“ uvedl kroměřížský trenér Zdeněk Bečka.

Navštívili jsme: Broďany zradila disciplína, Ostroh slavil díky přesilovkám

Hanáci v Brně zužitkovali hned čtyři přesilové hry. „Ty máme jako na houpačce. Někdy se nám v nich daří, jindy nevyužijeme žádnou a na co sáhneme, to pokazíme. Přesilovky bychom stejně jako výkonnost měli stabilizovat,“ říká Bečka.

Jeho tým se ve vyřazovacích bojích narazí na Uherský Brod nebo Boskovice. „Nám je to jedno. Soupeře neřešíme,“ tvrdí.

HODONÍN B SKONČÍ POSLEDNÍ

Rezerva Baníku Hodonín v Blansku nedokázala ani jednou skórovat, po porážce 0:5 naděje na postup do play-off zhasla. Parta hrajícího trenéra Michala Kuby skončí v Krajské lize jižní Moravy a Zlína poslední.

Vyřazovací boje se netýkají ani Boskovic, kterým k potřebným bodům nestačil ani hattrick Píchala. Břeclav totiž sobotní duel otočila a doma zvítězila 6:3.

Již ve čtvrtek Uherský Ostroh porazil v derby Uherský Brod na jeho ledě 8:2.

Krajská liga jižní Moravy a Zlína, 22. kolo -

HC BRUMOV-BYLNICE - HC UHERSKÉ HRADIŠTĚ 3:4 PO NÁJEZDECH (1:2, 1:1, 1:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: 6. Vaněk (Častulík), 37. M. Lysák (Nesrsta, Vaněk), 48. Vaněk (Tulpa) – 12. Skřivánek (Forman, T. Pavlůsek), 13. T. Pavlůsek, 21. Forman (Skřivánek), rozhodující nájezd Kobylík. Rozhodčí: Smilek – Šobáň, Wesley. Vyloučení: 4:6. Bez využití. Diváci: 64.

Brumov-Bylnice: Čada – Krůžela, M. Lysák, Strnka, Vaněk, T. Lysák – Častulík, Urban, Novosad, Bublák, L. Lysák, Sopek, Macháč, Tulpa, Nesrsta.

Uherské Hradiště: Jakubčík – Řezníček, Škubal, Fridrich, Tischer, Mišťúrik, Kobylík, Skřivánek – D. Pavlůsek, Witoš, Bumbál, T. Pavlůsek, Kršjak, Jelének, Vogl, Forman.



TECHNIKA HOCKEY BRNO – HK KROMĚŘÍŽ 6:5 PO PRODLOUŽENÍ (1:1, 2:2, 2:2 – 1:0)

Branky a nahrávky: 15. Jurča (Stehlík, Věžník), 24. Rosendorf (Boček, Račický), 38. Račický (Sedláček, Strýček), 49. Fojt (Boček, Jurča), 55. Fojt (Věžník, Jurča) - 14. Hradil (Podešva), 30. Hubík (Jelínek), 33. Zeman (Světlík, Hubík), 46. Podešva (K. Holík, Zavřel), 53. Morev (F. Laciga). Rozhodčí: Kohoutek - Viskot, Zábršová. Vyloučení: 12:10. Využití: 2:4. .

Kroměříž: Fajgl – Zeman, Nesvadba, K. Holík, Augustín, J. Jergl, Vávra – Hubík, Jelínek, Světlík – Zavřel, Hradil, Podešva – Dan Opravil, F. Laciga, Jan Morev.



DYNAMITERS BLANSKO HK – SHKM BANÍK HODONÍN B 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 25. Antoňů (Šmahel), 27. Grünwald (Pilát, Müller), 55. Antal (Müller), 58. Müller (Grünwald), 60. Antoňů (Pilát). Rozhodčí: Slavka - Flegr, Pařil. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0. Diváci: 48.

Blansko: M. Šenk (T. Sedlák) — S. Sedláček, P. Berka, A. Hussein, M. Pilát, Z. Němec, M. Antoňů, V. Rašovský — T. Müller, M. Král, J. Šmahel, M. Berka, I. Kuběna, H. Grünwald, M. Antal, R. Majola, T. Antoňů

Hodonín: Zollpriester (Běhal) — Kytlica, Crlík, Výmola, Běhůnek, Rýpar - Běloch, Sedlák, Huňady, Tomi, Janás, Matuškovič, Kuba, Lidák, K. Charvát.



HC LVI BŘECLAV - HC BOSKOVICE 6:3 (0:2, 3:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 24 Garčic (Kocúr), 25. Sedláček (Směřička), 40. Kocúr (Lokaj), 43. Vaněk (Směřička), 44. Průdek (Čápek, Gabriška), 53. Lokaj (Garčic) – 5. Píchal (Bednář, Pekr), 13. Píchal (Schejbal), 27. Píchal. Rozhodčí: Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1.