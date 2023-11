Hanáci v dlouhém oslabení uhájili těsné vedení 4:3 a udrželi nejen letošní neporazitelnost, ale i vedoucí pozici.

„Za výhru jsme samozřejmě rádi, horší je, že Matějku s Matulou bude řešit disciplinární komise, čeká je trest,“ uvedl kroměřížský šéf klubu a zároveň trenér Zdeněk Bečka.

Zkušení útočníci na konci střetnutí neukočírovali své emoce. Po tom, co sudí Maťašovský poslal hosty do tří, vystartovali na rozhodčího a předčasně museli do sprchy.

„Rozhodčí utkání svými verdikty pokazil. Chyboval na obě strany. Mohl to být hezký a bojovný hokej ve výborné atmosféře, místo toho se z toho stala komedie, fraška,“ nechápe Bečka.

Podle kouče Hanáka utkání nebyl až tak vyhrocený, jak napovídá počet udělaných trestů. „Žádné zákeřnosti ani likvidační zákroky tam nebyly. Rozhodčí nás vylučoval za to, že slyšel nadávky ze střídačky. Je pravda, že klukům na konci ujely nervy, ale v celém kontextu zápasu se jim není co divit,“ říká Bečka.

„Utkání je natočené, zpětně se na něj můžete podívat. Spousta faulů byla nepotrestaná, sudí se věnovali jiným věcem. Neustále řešili, co kdo na ně pokřikuje. Přitom v té atmosféře nebylo pořádně nic slyšet,“ prohlásil.