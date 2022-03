Soupeř demonstroval svoji sílu hned v prvním zápase, který ovládl 5:2. Hanáci ale dál věří ve svoji sílu, končit skvělý ročník porážkou rozhodně nechtějí. „Ještě nám v hlavách ani nedocvaklo, že jsme se dostali až do finále. Už můžeme jenom překvapit. O vítězství v soutěži se ale porveme. Dáme do toho určitě všechno,“ slibuje mladý útočník.

První finále patřilo soupeři. Proč?

Nezachytili jsme prvních deset minut, ve kterých jsme dostali dva góly. Po první třetině jsme si v šatně něco řekli. Hru jsme zlepšili, zvýšili jsme tempo a drželi se soupeřem krok, bohužel jsme dostali další dva góly. Závěrečnou část jsme i tak odehráli dobře. Měli i nějaké tutovky, které jsme neproměnili, což nakonec rozhodlo.

Těšíte se na na domácí odvetu? Před vlastním publikem jste silnější.

Domácí zimák dělá hodně. Na zápasy začali chodit i fanoušci, určitě nás poženou. Musíme se na páteční utkání dobře připravit. Něco si říct, zlepšit obrannou hru a v pátek na ně vletět a vyhrát.

Souhlasíte, že favoritem je Hodonín, který má v sestavě bývalé extraligové borce nebo hráče, kteří prošli vyššími soutěžemi?

V jeho sestavě jsou určitě šikovní kluci. Ať už je to Peš nebo i další hráči. V sezoně jsme tady s nimi dostali 9:1, doma jsme jim zase dali deset branek. V základní části byly výsledky divoké, ale Hodonín má kvalitní a zkušený mančaft. Bude to s ním těžké, ale věřím, že to zvládneme.

První finálový zápas zhlédlo téměř 1200 diváků. Jste rád, že lidé zase chodí na hokej?

Je to taková pozitivní motivace, byť většina z nich fandila soupeři. Atmosféra byla dobrá. Věřím, že podobné to bude i u nás v Kroměříži, které rovněž žije hokejem.

Podívejte se: Hokejisté Kroměříže v prvním finále podlehli Hodonínu

Vy ale nejste přímo z Kroměříže, že?Ne. Já pocházím z Žeranovic. Do čtrnácti let jsme hrával ve Zlíně, odkud jsem přešel do Kroměříže, kde už jsem jako doma.

O postup do druhé ligy bojují i kroměřížští fotbalisté. Vás vyšší soutěž také láká?

Nevím, jak to mají ostatní kluci týmu, na toto téma jsem se s nimi ještě nebavili. Osobně bych druhou ligu zkusit šel. Jde o to, jestli jde hokej skloubit se zaměstnáním. U mě by to až takový problém nebyl. Já pracuji u soukromníka, máme velkoobchod s pivem, tvrdým alkoholem i nealkem. Zásobujeme hlavně hospody, ale sudy prodáváme i běžným lidem. Jsem ve skladě, ale i rozvážím. S kolegou se střídáme, nějak bych si to zařídil. Zda ale na druhou ligu mám, to musí posoudit jiní.

Ve 22 letech jste kapitánem týmu. Jak se k céčku dostal?

Já jsem se do toho nijak nehrnul. Na začátku sezony mě trenér určil, kluci s tím souhlasili. I když nepatřím mezi nejproduktivnější hráče, spíš na ledě dělám černou práci. Snažím se vybojovat puky pro kluky, aby z toho těžili. Nějaké nahrávky jsem taky posbíral, ale střelec nejsem. Spíš umím přihrát, odbránit oslabení a takové ty defenzivnější věci.

Někteří spoluhráči i trenér Bečka měli pomalované tváře. Vy nevypadáte zrovna jako válečník …

S kluky se neholíme, ale nám mladší ještě tak neroste. Barvičky si kluci dali hned od začátku play-off. My, co jsme si je nedali, už to nechceme měnit, abychom něco neporušili. Jedeme furt stejně.