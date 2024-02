Tohle už bylo těžce přes čáru! Sobotní duel Krajské ligy jižní Moravy a Zlína mezi hokejisty Kroměříže a Uherského Hradiště ukončil nechutný zákrok domácího útočníka Petra Jurči na hostujícího Jeronýma Vogla.

Zákrok Petra Jurči na Jeronýma Vogla. | Video: Libor Kopl

Kanonýr Hanáků zezadu krosčekem na hlavu napadl mladíka ze Slovácka, který skončil po drsném faulu v nemocnici. Případem se bude zabývat disciplinární komise.

Ke zbytečně surovému zákroku došlo v čase 57:49.

Fanoušci Kroměříže už slavili výhru 12:5 nad Uherským Hradištěm, když jednačtyřicetiletý Jurča najel do Vogla, krosčekem na hlavu jej povalil na led a pěstmi do něj začal bušit.

Nebýt zásahu jiných hostujících spoluhráčů, mohl útočník ze Slovácka dopadnout ještě hůře.

„Za čtyřicet let na zimních stadiónech jsem nic podobného nezažil. Byl to brutální, kriminální zákrok hráče Kroměříže, který s úmyslem doslova knokautoval našeho mladého hráče. Ten nedohrál a byl hospitalizován v nemocnici,“ uvedl na klubovém webu hostující kouč Radek Uherek.

Bývalý útočník Hodonína nebo Techniky Brno, který se v utkání blýskl dvěma góly, vyfasoval trest na pět minut plus do konce utkání a jeho případ bude řešit disciplinární komise.

„Nechci Petra omlouvat, jednoznačně to byl zkrat, zákrok přes čáru, který by se neměl stávat. Společně jsme si to vyjasnili. Hned toho litoval. Je z toho zlomený, mrzí ho to. Bohužel to byl blikanec,“ ví dobře kouč Kroměříže a zároveň předseda oddílu Zdeněk Bečka.

Známý trenér a funkcionář svěřence neodsuzuje. V těžké chvíli ho míní podržet. „Snažím se na to dívat v širším aspektu,“ vysvětluje.

„Petr patří k nejlepším střelcům nejen našeho týmu, ale i celé soutěže. Soupeři si na něj zaměřují. Neustále ho osekávají, drobně faulují. Právě předtím inkriminovaným zákrokem dostal u trestné lavice brutální krosček, kdy byl postavený čelem do hlediště. Spadl, ztratil nervy a toto byla neadekvátní reakce na předcházející zákrok,“ míní Bečka.

Podle kroměřížského kouče prostě Jurčovy ujely nervy. „Není to zákeřný hráč. Z každého zápasu si odnese šrámy, jelita. Pravidelně dostává naloženo, ale tímto ho neomlouvám. Hráč jeho kvalit i věku by se s tím měl umět vyrovnat. Za mě u zákroku sehrály roli i věci v pracovním a soukromém životě. Bohužel se to sešlo blbě,“ povzdechl si Bečka.

Jinak sobotní utkání v Kroměříži nic mimořádného nepřineslo. Domácí Hanáci potvrdili v předposledním 26. kole základní části roli velkého favorita a Uherské Hradiště přestříleli 12:5. „Bylo to jednoznačné,“ tvrdí Bečka.

Hosté neměli proti favoritovi nárok. „Zápas jsme si chtěli užít a zahrát si hokej. Bohužel nám hrála pouze první lajna a to je prostě málo na tým, který je aspirantem na postup do druhé ligy. Jsme na jedné lodi a všichni z nás si musí uvědomit, co pro to udělal nebo neudělal,“ prohlásil trenér Uherek.

Zatímco Hanáci pjdou do play-off z druhého místa, slovácký celek je nyní osmý, ale může se dostat ještě před Boskovice a ve čtvrtfinále vyzvat právě Kroměříž.

Rozuzlení přinese sobotní derby s Uherským Ostrohem.